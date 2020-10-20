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Ümraniye'de feci kaza! Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 07:14 | Son Güncelleme

Ümraniye TEM Otoyolu Dudullu sapağında bir otomobil ile taksinin karıştığı kazada bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Ümraniye'de feci kaza! Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kaza saat 03.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Dudullu Sapağı Ankara istikametinde oldu. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, son anda sapağa girmek için direksiyonu kırınca önce önünde seyreden ticari taksiye çarptı. Ardından da yolda dönerek sapakta bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu bariyerler araca ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri geldi.

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İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan iki kişi sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücülerinin ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

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