Ümraniye'de korku dolu anlar! İETT otobüsü alev alev yandı

Panik yaratan Ümraniye Dudullu’da saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Necip Fazıl Bulvarı’nda alt geçitte ilerlemekte olan 14 A hat numaralı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ŞOFÖR VE YOLCULAR SON ANDA ARACI TERK ETTİ

Şoförünün durdurduğu otobüste bulunan şoför ile yolcular otobüsü terk etti. Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu.

DUMANLAR HIZLA YÜKSELDİ

Yangın nedeniyle alt geçitten çevreye yoğun duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüsteki yolcular ve yangına tanık olan çevredekiler yangın nedeniyle panik yaşadı.

Kimi vatandaşlar ise cep telefonlarını çıkararak yangın anlarını kayda aldı.

(İHA)

