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Ümraniye'de otoparkta akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kalarak yaralandı

22.03.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de bulunan bir zemin altı otoparkta akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Otoparktan çıkarken kartı okumayan sürücü aracından indi. Bu sırada geri kayan otomobilin altında kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çabasıyla hayatta tutuldu.

Ümraniye'de otoparkta akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kalarak yaralandı

Akıllara durgunluk veren kaza Ümraniye'de bir otoparkta yaşandı. Otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sürekli kalp masajı yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otomobilin sürücüsü Feyiz Güler (43) otoparktan çıkış yapmak için kartını okutmaya çalıştı. Kartı okutamayınca arabasından indi.

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ARAÇ GERİ KAYMAYA BAŞLADI

Bu sırada otomobil geri geri kaymaya başlayınca Güler, otomobilinin altında kaldı. Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

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SÜREKLİ KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sürekli kalp masajı yapılan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayı gören otopark görevlisi "Kendi arabasıydı, kaydı." diye konuştu. Görgü tanığı Ali Gerey, "Otopark kartını okutmaya çalıştı. Okutamayınca arabadan indi. Bu sırada araba kaymaya başlayınca altında kaldı. İtfaiye kadını kurtardı" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye
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