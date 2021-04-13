Ümraniye’de park halindeki otobüs alevlere teslim oldu

Yangın, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan otobüsün bagaj kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer kısımlara da sıçradı.

KISA SÜREDE KONROL ALTINA ALINDI

Otobüsten gelen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, alevlere teslim olan otobüse müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. (İHA)



