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  4. Ümraniye’de park halindeki otobüs alevlere teslim oldu

Ümraniye’de park halindeki otobüs alevlere teslim oldu

13.04.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de park halindeki otobüsün bagaj kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek otobüsün diğer kısımlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüse müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanamazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Ümraniye’de park halindeki otobüs alevlere teslim oldu

Yangın, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan otobüsün bagaj kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer kısımlara da sıçradı.

KISA SÜREDE KONROL ALTINA ALINDI

Otobüsten gelen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, alevlere teslim olan otobüse müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
yangın Ümraniye

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