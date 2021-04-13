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  4. Ümraniye'de şaşırtan görüntüler! Vatandaşlar sahura Hacivat ve Karagöz ile uyandı

Ümraniye'de şaşırtan görüntüler! Vatandaşlar sahura Hacivat ve Karagöz ile uyandı

13.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Hacivat ile Karagöz Ümraniyelileri sahura kaldırdı. Hacivat ile Karagöz'ün atışmaları renkli sahneler oluşturdu.

Ümraniye Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte farklı bir etkinliğe imza attı.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yapılmadığı dönemde Ümraniye Belediyesi Hacivat ve Karagöz ile Ümraniyelileri sahura kaldırarak renkli etkinlik oluşturdu. Düzenlenen etkinlikte Hacivat ve Karagöz mani ve atışmalar eşliğinde Ümraniyelileri sahura kaldırdı. Sahura kalkan Ümraniyeliler bu renkli etkinlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Hacivat ile Karagöz‘ü karşısında gören çocuklar ise pencerelerden el salladı.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Mehmet Fatih Çetin, ”Pandemi nedeniyle maalesef bu süreçte etkinlikler olmuyor bizde Ümraniye Belediyesi olarak istedik ki vatandaşlarımıza böyle eğlenceli bir etkinlik düzenleyelim. Vatandaşlarımızı Hacivat ve Karagöz ile sahura kaldıralım istedik. Dolayısıyla Ramazanın en güzel etkinliği Hacivat ve Karagözdür. Etkinliğimizle birlikte Hacivat ve Karagöz vatandaşlarımızı uyandırmış oluyor. Her gün her akşam herhangi bir sokakta bu etkinliğimizle birlikte vatandaşlarımızın karşısına çıkabiliriz” diye konuştu.

(İHA)

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Ümraniye

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