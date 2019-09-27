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Ümraniye’de drift terörü estiren maganda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 18:07 | Son Güncelleme

Ümraniye’de drift yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda yakalandı.

Ümraniye’de drift yaparak trafiği tehlikeye sokan maganda yakalandı. 5 bin 2 lira para cezası kesilen şahsın sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde bir şahıs trafikte drift terörü estirmiş, ardından olay basına yansımıştı. Polis ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Adının Taygun Ali A. (28) olduğu tespit edilen şahıs, İnkılap Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 5 bin 2 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Hakkında ‘genel güvenliğin tehlikeye sokulması’ suçundan işlem yapılan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

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