HABER

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 00:40 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de 300 metrekarelik mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın

Ali Kerem BENGİ - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE'de 300 metrekarelik mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI 1 SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALDI
İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale ederken itfaiye erleri içerideki yanan tahta parçalarını dışarıya çıkardı. Yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

BAZI VATANDAŞLAR YANGINI OTURDUKLARI EVLERİNDEN İZLEDİLER
Polis ekipleri yangını izleyen vatandaşları uzaklaştırırken olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bazı vatandaşlarda yangın çıktığı iş yerinde apartmanların penceresinden izledikleri görüldü. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde içerisinde hasar oluştu.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
(FOTOĞRAFLI)

Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangınÜmraniye'de mobilya atölyesinde yangınÜmraniye'de mobilya atölyesinde yangınÜmraniye'de mobilya atölyesinde yangın

PARTNERKilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...Kilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...
TEM'de otobüs yangınıTEM'de otobüs yangını
Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdıSuriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.