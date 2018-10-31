Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA ) ÜMRANİYE'deki birçok adreste uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ümraniye'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı. Adreslerdeki aramalar da bir süre devam ederken gözaltıların olduğu öğrenildi. Ayrıca bir polisin yerdeki Türk bayrağını alarak katlayıp düzzeltmesi dikkat çekti.

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