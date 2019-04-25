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Ümraniye'deki cinayetin zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Barış K'nin öldürülmesine ilişkin aralarında eşi ve birlikte olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu 5 kişi yakalandı - Cinayeti Barış K'nin eşi ve birlikte olduğu kişinin planlayarak gerçekleştirdikleri iddia edildi - Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de Barış K'nin (37) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan aralarında eşi ve birlikte olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Ocak saat 00.40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Aziz Mahmut Hüdai Caddesi'ndeki evine, garson olarak çalıştığı restorandan dönen Barış K, tabancayla başına ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısını, azmettiriciyi ve olaya karışan şüphelileri tespit etti.

Polis, İstanbul'da 4 ve Tokat'ta belirlenen adreslere 22 Nisan'da düzenlediği eş zamanlı baskında cinayete ilişkin 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Barış K'nin eşi Şerife K. (30), cinayet zanlısının da Şerife K'nin birlikte olduğu öne sürülen Zafer Kürşat Ö. (34) olduğu bildirildi.

Şerife K. ve Zafer Kürşat Ö'nün yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadıkları, Barış K'yi öldürmek için plan yaptıkları, Şerife K'nin, zanlıya kocasının işten dönüş saatini bildirdiği ve olayın gerçekleştiği iddia edildi.

Şerife K'nin 7 ve 11 yaşında iki çocuğunun bulunduğu, Zafer Kürşat Ö'nün de başka biriyle evli olduğu, 2 çocuğunun olduğu belirtildi.

Cinayet günü Tokat'ta bir arkadaşının yanında olduğu öğrenilen Şerife K'nin arkadaşları Elmas D, Hacer Y. ve Fatih Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Şerife K. ve arkadaşlarının da Barış K'nin cenaze törenine katıldıkları öğrenildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, Barış K'nin işten eve dönerken bir arkadaşıyla yürüdüğü, arkasından motosikletli bir kişinin takip ettiği görülüyor.

Emniyette suçlamaları kabul etmediği öğrenilen şüpheli Zafer Kürşat Ö'nün adresinde yapılan aramada olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Barış K. cinayet Cinayet Büro Amirliği Ümraniye

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