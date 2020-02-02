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Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 15:00 | Son Güncelleme

Ümraniye'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Hakan Aslan G. ve Kemal Ş'yi Ihlamurkuyu Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde bir araç içerisinde yakaladı.

Şüphelilerden Hakan Aslan G.'nin yapılan üst aramasında 24 parça halinde 36,28 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 605 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan Aslan G. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

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