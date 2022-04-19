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Umre ve Hac tarihleri ne zaman? 2022 umre fiyatı ne kadar? Diyanet Açıkladı!

19.04.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umre ve hac tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin akıllarda oluşan soru işaretleri Diyanet'in yazılı açıklamasıyla giderildi. Umre ve Hac tarihleri ne zaman? 2022 umre fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Umre ve Hac tarihleri ne zaman? 2022 umre fiyatı ne kadar? Diyanet Açıkladı!

Umre ve hac tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UMRE VE HAC TARİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı hac ve umre ibadetine ilişkin alınan kararları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Toplantısında, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

2022 UMRE FİYATI NE KADAR?

Bu yılın hac ve umre ücretleri henüz Diyanet İşleri tarafından duyurulmadıç

En son 2020 senesinin hac fiyatlarına bakacak olursak;

Oda Tercihli Tip 2 kişilik odada kişi başı ücret: 20.700 Riyal

Oda Tercihli Tip 3 kişilik odada kişi başı ücret: 18.400 Riyal

Oda Tercihli Tip 4 kişilik odada kişi başı ücret: 16.400 Riyal

HAC KONUSUNDA ALINAN KARARLAR

Bu yıl hacca gidecekler, Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenecek.

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.

Açıklamada, kurulun hac ve umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususların da kararlaştırıldığı bildirildi.

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