HABER

"Umudumuzu toprağa ekiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:04 | Son Güncelleme

Anadolu'da buğday, arpa, çavdar gibi tahıl çeşitlerini yetiştiren çiftçiler, topraklarını büyük umutlarla ekmeye başladı - Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: - "Kıraç arazide üretim yapmak çok zordur. Yağmur yağmaz kuraklık olur, kar yağmaz ekinler ayaz keser. Çiftçilerimize Allah kolaylık versin ama şartlar ne olursa olsun insanlar köyünde, doğduğu yerde doymak için mücadele veriyor" - Çiftçi Şeref Küçükşahin: - "Kıraç arazide çiftçilik yapmaya çalışıyoruz. Umudumuzu toprağa gömüyoruz, bir yıl boyunca oradan gelecek ürünü bekliyoruz"

KAYSERİ (AA) - Anadolu'daki tarım alanlarının büyük bölümünde buğday, arpa, çavdar gibi tahılları yetiştiren çiftçileri, arazilerini ekmek için tatlı bir telaş sardı.

Defalarca işleyerek hazırladıkları arazilerin, son günlerde yağan yağmurlarla nem kazanmasını fırsat bilen hububat çiftçisi tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Kayseri'de de çiftçiler, geçen hafta etkili olan yağışlarla birlikte nemini alarak yumuşayan arazilerini ekmek için kolları sıvadı. Daha önceden ilaçlaması yapılan tohumları ve gübrelerini römorklara yükleyen çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla arazinin yolunu tutuyor. Burada traktörün arkasına bağlanan mibzerler vasıtasıyla yüklenen tohum ve gübre, toprakla buluşturuluyor.

Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de tarım arazilerinin yüzde 70'inin kıraç olduğunu söyledi.

Kayseri'deki ekilebilir alanların sadece yüzde 30'unda sulu tarım yapabildiklerini anlatan Güneş, "Kayseri'de 3,5 milyon dönüm arazide arpa, buğday gibi hububat tarımı yapılıyor. Kıraç arazide üretim yapmak çok zordur. Yağmur yağmaz kuraklık olur, kar yağmaz ekinler ayaz keser. Çiftçilerimize Allah kolaylık versin ama şartlar ne olursa olsun insanlar köyünde, doğduğu yerde doymak için mücadele veriyor. Her şeye rağmen üretim yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Ömrümüzü toprakta geçiriyoruz"

Çiftçi Şeref Küçükşahin de çocukluğundan beri toprakla iç içe olduğunu belirterek her aşaması farklı emek gerektiren tarımın geçim kaynakları olduğunu aktardı. Atalarının da yıllardır çiftçilikle uğraştığını belirten Küçükşahin, "Anadolu'nun kurak topraklarında ekmek mücadelesi veriyoruz. Kıraç arazide çiftçilik yapmaya çalışıyoruz. Umudumuzu toprağa gömüyoruz ve bir yıl boyunca oradan gelecek ürünü bekliyoruz. Tohumları ekmeye başladık. Allah rızkımızı bol versin." ifadelerini kullandı.

Küçükşahin, arazilerini sulama imkanları olmadığı için ürün alma konusunda tamamen doğal koşullara bağlı olduklarını söyledi.

Çiftçinin toprağa aynı zamanda umudunu da ektiğini dile getiren Küçükşahin, şunları kaydetti:

"Burada doğduk, burada büyüdük. Biz hayatımızı, ömrümüzü toprakta geçiriyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını topraktan kazanıyoruz. Topraktan aldığımız ürünle evlatlarımızı büyüttük. Çocuklarımızın düğününü topraktan kazandığımız parayla yaptık."

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Kahramanmaraş'ta TAMP Tatbikatı sona erdiKahramanmaraş'ta TAMP Tatbikatı sona erdi
Kars’ta yılkı atları görüntülendiKars’ta yılkı atları görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi Kayseri tarım Toprak

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Bakan Akar'dan flaş 'harekat' açıklaması

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin yakalanma anı görüntüleri!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

Harekatın başlamasıyla YPG/PKK'lı teröristler bunu da yaptı!

AA: Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

AA duyurdu: Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili PKK operasyonu! Gözaltına alındılar

Orman yangınlarında terör şüphesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.