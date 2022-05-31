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Umumi tuvalete girdiğinizde korunduğunuzu zannederken kendinize en büyük zararı veriyorsunuz

31.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umumi tuvaletler çoğu kişi için çok zorda kalmadıkça kullanılmaması gereken yerler olarak görülüyor. Umumi tuvaletlerin akıllardaki imajı çoğu kişi için 'potansiyel olarak zararlı' şeklindedir. Girmemek için çok uğraşılsa da umumi tuvaletler genelde hayat kurtarır. Ancak uzmanlar umumi tuvaletler hakkında değil umumi tuvaletlerde yapılan zararlı hareketler hakkında uyarıyor.

Umumi tuvalete girdiğinizde korunduğunuzu zannederken kendinize en büyük zararı veriyorsunuz

Umumi tuvaletler özellikle umumi tuvaletlerdeki klozetler çoğu kişi için kâbus gibidir. Halka açık tuvaletlerin klozetleri barındırdığı mikroplar yüzünden korku salıyor. Ancak asıl risk, tuvalete nasıl gitmeyi seçtiğimizde olabilir. Uzmanlara göre mikroplarla temastan kaçınmak için klozetin üzerine oturmak sağlığınıza daha fazla zarar verebilir.

KLOZET KAPAĞI KABUSU

Bir klozet kapağında gizlenen mikropların düşüncesi bile insanları kıvrandırmak için yeterlidir, ancak bu, halka açık ortamlarda ciddi paranoyaya yol açabilir. Teması en aza indirmek için hem erkekler hem de kadınlar klozetin üzerine çömelme pozisyonuna başvururlar. Uzmanlar bu pozisyonun ciddi zararlar verebileceğini belirtiyor.

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YÜZEY TEMASI YOLUYLA BAKTERİLER BULAŞMAZ

Mikrop korkusu birçok kişinin mücadele ettiği bir şeydir, ancak ciddi vakalarda tıbbi olarak bir sosyal fobi türü olarak kabul edilir. Bununla birlikte, çeşitli mikrobiyologlara göre, umumi tuvaletlerde yüzey teması yoluyla bakterilerin bulaşması pek olası değildir. Bununla birlikte, teması önlemek için yaptığımız şey zarar verebilir.

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ACELE ETMEYİN!

Konuyla ilgili konuşan Doktor Preethi Daniel: "Klozet kapağına dokunmaktan kaçınmak için yaptığımız tüm bu çömelme ve havada asılı kalma ve tuvalet kabininden çıkmak için içinde bulunduğumuz çılgın acele bize idrar enfeksiyonuna neden olabilir. Mesanenizi tamamen boşaltmamakla, aceleyle veya çömelerek, vücudunuzu potansiyel olarak zararlı bakterilere maruz bırakıyorsunuz."

2020'de araştırmacılar, tuvaletini çömelerek yapanların zaman içinde idrar yollarını değiştirdiğini ortaya çıkardı. Bu alışkanlığın zaman içinde pelvik taban disfonksiyonu gibi komplikasyonlara yol açtığını belirttiler.


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