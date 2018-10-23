"Umuyoruz ki Türk Konseyi bölgede etkin ve güvenilir bir aktör olur"

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Umuyoruz ki sadece kendi üyeleri için değil, tüm Kafkas ve Orta Asya bölgesi için barış, istikrar ve refahı hedefleyen Türk Konseyi bölgede etkin ve güvenilir bir aktör olur." dedi.

Amreyev'in Türk Konseyi Genel Sekreteri olarak göreve başlaması ve 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü münasebetiyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yanı sıra birçok diplomat ve yabancı ülkelerin misyon şefleri katıldı.

Türk Konseyinin üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlardaki iş birliği ve koordinasyonunu artırmak için kurulan uluslararası bir kurum olduğunu kaydeden Amreyev, "Umuyoruz ki sadece kendi üyeleri için değil, tüm Kafkas ve Orta Asya bölgesi için barış, istikrar ve refahı hedefleyen Türk Konseyi bölgede etkin ve güvenilir bir aktör olur." ifadesini kullandı.