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Ünal: “Esence bize güvensin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr.

Ünal: “Esence bize güvensin”

Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Esence Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.
Eşkel sahilindeki esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Ünal, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile birlikte Esence Mahallesi’nde ikâmet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. “Böylesi soğuk bir günde sıcak gülümsemeler ile karşılaşmak bizleri çok memnun etti. Adayımız Murat başkanın çok güzel bir Mudanya hayali var. Daha güzel bir Mudanya’da yaşamak için inşallah Allah bize fırsat verir” diyen AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Avukat İnci Söğütlü, Esencelilerin yoğun ilgisinden dolayı memnun olduklarını söyledi.
“Bizim belediyecilikten anladığımız vatandaşın sıkıntılarını gidermektir. Bu memleketin dertleri ile dertlenmek lazım” diyen Dr. Ünal, “Esence ile ilgili projelerimiz var. Göreve geldiğimizde öncelikle Esence’nin ve Eşkel sahilinin yollarını ve çehresini düzenleyeceğiz. Hamâset siyaseti yapmak buraların meselelerini çözmüyor. Mevcut belediye başkanı Mudanya için hiçbir hizmet yapmadan Atatürk’ün gölgesinde yatarak siyaset yapıyor” dedi.
Esence ile ilgili yapılan yatırımlardan bahseden Dr. Ünal, “Sulama amaçlı sondaj projesi ve Esence’nin civar mahalleler ile kestirme yolların yapılması gibi hizmetler kazandırdık. Önümüzdeki 5 yılda da yatırımlarımız devam edecek. Esence bize güvensin” şeklinde bilgiler verdi.
Mevcut belediye başkanının Mudanya’nın meselelerinden ve çözüm yollarından uzak bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu ifade eden Dr. Ünal, “Şimdi soruyorum sizlere 5 yıldır 3 kere Esence’ye gelmemiş bir belediye başkanı civar mahalleler ile olan bağlantı yollarından giderek Yalıçiftlik ve Hançerli’yi bulabilir mi? Eğer bulursa kendisinden özür dileyeceğim” diye konuştu.

Ünal: “Esence bize güvensin”

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