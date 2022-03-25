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Ünal Somuncu kimdir? Nereli? Ünal Somuncu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

25.03.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünal Somuncu basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Kızılay eski genel müdürü ile ilgili yapılan açıklama ile acı haber duyuruldu. Peki Ünal Somuncu kimdir? Nereli? Ünal Somuncu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Ünal Somuncu kimdir? Nereli? Ünal Somuncu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Ünal Somuncu kimdir? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünal Somuncu yaşamını yitirdi. Ünal Somuncu kimdir? Nereli? Ünal Somuncu ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ÜNAL SOMUNCU KİMDİR? NERELİ?

Ünal Somuncu 28 Ocak 1925 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1957'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Somuncu, 1960'lı yıllarda Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan Somuncu, 1971'de üstlendiği Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü görevini 1996'ya kadar sürdürdü. 1997-1998 yıllarında Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın (TİKA) Özbekistan ve Kırım Temsilcisi olan Somuncu, 1998-2006 yılları arasında da Türkiye Eğitim
Vakfı (TEV) Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

Bulgaristan göçü, İran-Irak Savaşı, Körfez savaşları, Kuzey Irak operasyonları, ulusal ve bölgesel deprem ve sair doğal afetlerde insani yardım operasyonları yöneten Somuncu, buhran yöneticiliği, ulusal kurumlar ve uluslararası örgütlerarası eşgüdüm, savaş esirleri teatisinde arabuluculuk ve iyi niyet elçiliği hizmetleri sundu, UNHCR, UNESCO ve UNICEF projelerinde danışmanlık görevinde bulundu.

ÜNAL SOMUNCU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Kızılay eski genel müdürü Ünal Somuncu'nun ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmazken, 25 Mart Cuma (bugün) İstanbul Fatih Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Kabristanı'ndaki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ÜNAL SOMUNCU KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Kızılay eski genel müdürü Ünal Somuncu 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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