UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, Suriyeliler ile buluştu

GAZİANTEP (AA) - UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve Birleşmiş Milletler Sudan Daimi Temsilcisi Omer Dahab Fadl Mohamed, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte konaklayan Suriyeliler ile buluştu.

Duamelle ve beraberindeki heyet, konteyner kentteki kütüphane, anaokulu, ortaokul, bilgisayar laboratuvarı ve sosyal tesisi gezdi.

Buradaki Suriyeliler ile sohbet eden Duamelle, daha sonra bir misafir ailenin yaşadığı konteynere konuk oldu. Burada ikram edilen kuru yemişlerin ve yöreye özgü mırranın tadına bakan Duamelle, aile bireylerinden konteyner kentteki yaşantıları ile ilgili bilgi aldı.

Duamelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi almak ve Suriyeli aileleri ziyaret etmek için Nizip'e geldiklerini söyledi.

Suriye'deki olayların ardından 3 milyon kişinin Türkiye'ye sığındığını anımsatan Duamelle, ziyaretlerinde Türkler ve Suriyeliler arasında çok büyük bir dayanışma gördüklerini aktardı.

Türk halkının ve hükümetinin Suriyelilere karşı çok büyük misafirperverlik gösterdiğine dikkati çeken Duamelle, "Bu 4 yıl içerisinde mültecilere verilen hizmetlerin arttığını gördük. Suriye halkının arzu ettiği barışı burada yaşadıklarını gördük. Yardıma ihtiyacı olan çocukların, destek aldığını gördük. Hala bizim ve uluslararası camianın yardımına ihtiyacı olan çocuklar var. Suriye'nin geleceği olan çocuklar bunlar." dedi.