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UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, Suriyeliler ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

Philippe Duamelle ve Birleşmiş Milletler Sudan Daimi Temsilcisi Omer Dahab Fadl Mohamed, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte konaklayan Suriyeliler ile bir araya geldi

GAZİANTEP (AA) - UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve Birleşmiş Milletler Sudan Daimi Temsilcisi Omer Dahab Fadl Mohamed, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte konaklayan Suriyeliler ile buluştu.

Duamelle ve beraberindeki heyet, konteyner kentteki kütüphane, anaokulu, ortaokul, bilgisayar laboratuvarı ve sosyal tesisi gezdi.

Buradaki Suriyeliler ile sohbet eden Duamelle, daha sonra bir misafir ailenin yaşadığı konteynere konuk oldu. Burada ikram edilen kuru yemişlerin ve yöreye özgü mırranın tadına bakan Duamelle, aile bireylerinden konteyner kentteki yaşantıları ile ilgili bilgi aldı.

Duamelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamptaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi almak ve Suriyeli aileleri ziyaret etmek için Nizip'e geldiklerini söyledi.

Suriye'deki olayların ardından 3 milyon kişinin Türkiye'ye sığındığını anımsatan Duamelle, ziyaretlerinde Türkler ve Suriyeliler arasında çok büyük bir dayanışma gördüklerini aktardı.

Türk halkının ve hükümetinin Suriyelilere karşı çok büyük misafirperverlik gösterdiğine dikkati çeken Duamelle, "Bu 4 yıl içerisinde mültecilere verilen hizmetlerin arttığını gördük. Suriye halkının arzu ettiği barışı burada yaşadıklarını gördük. Yardıma ihtiyacı olan çocukların, destek aldığını gördük. Hala bizim ve uluslararası camianın yardımına ihtiyacı olan çocuklar var. Suriye'nin geleceği olan çocuklar bunlar." dedi.

Birleşmiş Milletler Sudan Daimi Temsilcisi Omer Dahab Fadl Mohamed de, Suriyelilere özellikle eğitim alanında büyük hizmetler sağlandığını belirterek, Nizip konteyner kentinin örnek bir model olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Suriyeliler için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Mohamed, konteyner kentte çocuklara liseye kadar hem Türkçe hem de Arapça eğitim verildiğini dile getirdi.

Duamelle ve beraberindekiler, kendilerine eşlik eden Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'den konteyner kentle ilgili brifing de aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep konteyner kent Nizip UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle

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