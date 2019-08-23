HABER

Üniversite kayıtları için bugün son gün

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemleri bugün tamamlanacak.

Üniversite kayıtları için bugün son gün

2019-YKS yerleştirmeleri sonucunda bir bölüme yerleşen adaylardan kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar kayıt haklarını kaybedecek. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarını yaptırması gerekecek.

31 ARALIK'A KADAR SÜRE

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık'a kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek.

KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

Kayıt yaptıracak adayların, mezun oldukları ortaöğretim kurumundan aldıkları diplomanın aslı, onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, 12 vesikalık fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda), katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge, üniversite tarafından ilan edilen diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretlerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca ek puandan yararlanarak yerleştirilen ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmeyen adaylardan, hangi okul ve alandan mezun olduklarını gösteren resmi belge istenecek.

Kaynak: AA

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Bakanlık açıkladı! Son tarih 27 AğustosBakanlık açıkladı! Son tarih 27 Ağustos
Grup çalışması eğlenerek öğrenmeyi sağlıyorGrup çalışması eğlenerek öğrenmeyi sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
üniversite kaydı 2019-YKS

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için tercih başvuruları başladı

Bakanlık açıkladı! Son tarih 27 Ağustos

Pakistanlı stajyer mühendisler Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde yaz stajına başladı

Pakistanlı stajyer mühendisler TUSAŞ'ta yaz stajına başladı

Üniversiteye şahsen kayıt başladı

Üniversiteye şahsen kayıt başladı

71 yaşında üniversiteli oldu

71 yaşında üniversiteli oldu

Öğrenciler denizcilik sektörüne tam donanımlı hazırlanıyor

Öğrenciler denizcilik sektörüne tam donanımlı hazırlanıyor

Rektör Çomaklı’dan öğrencilere ‘terör’ uyarısı

Rektör Çomaklı’dan öğrencilere ‘terör’ uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.