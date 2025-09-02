Üniversite mezunu genç kadın köyünde girişimci oldu: Üretim merkezi kurdu!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan genç kadın, işsizlik sorununu kendi girişimiyle aştı.

UZUN SÜRE İŞ BULAMADI

Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Nurşen Turgut, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Uzun süre iş aramasına rağmen istediği alanda istihdam bulamadı.

GENÇ GİRİŞİMCİ OLDU

Genç girişimci, kendi sermayesiyle bir değirmen dükkanı açarak üretime başladı.

Genç kadın açtığı işletmede biber öğütme, salça yapımı, üzüm sıkımı ile bulgur kırma hizmetleri veriyor.

"KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kendi ayakları üzerinde durmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Nurşen Turgut, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. 2020 yılında mezun oldum ve uzun süre iş aradım. Bunun üzerine yeni bir işletme kurmaya karar verdim. Şu anda değirmen açtım; bulgur öğütüyoruz, biber öğütüyoruz, biber kıyıyoruz. Kendi domateslerimizi ve müşterilerimizin domateslerini sıkıyoruz, üzüm sıkıyoruz. İşimde gayet mutluyum. Kendi imkanlarım ile bu işletmeyi kurdum ve tek başıma çalışıyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Elimizi attığımız her işte başarılıyız" dedi.

