Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesinden Karacasu istikametine seyreden Hazar Canbaz (20) idaresindeki 20 AAZ 682 plakalı otomobil, Karacasu-Tavas yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, araçta sıkışan sürücü Hazar Canbaz ile Davut Arısan (20) ve Nurdane Geryüz'ün (21) olay yerinde öldüğü belirlendi. Otomobildeki diğer kişiler Emre Burak (20) ve Dilan Şener (20) ise yaralandı.
AKS ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Karacasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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