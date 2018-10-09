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Üniversite öğrencilerinin korkunç sonu!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Karacasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesinden Karacasu istikametine seyreden Hazar Canbaz (20) idaresindeki 20 AAZ 682 plakalı otomobil, Karacasu-Tavas yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, araçta sıkışan sürücü Hazar Canbaz ile Davut Arısan (20) ve Nurdane Geryüz'ün (21) olay yerinde öldüğü belirlendi. Otomobildeki diğer kişiler Emre Burak (20) ve Dilan Şener (20) ise yaralandı.

AKS ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Karacasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaza Aydın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ailesi onlari okutmak için dişini tırnağına takmış kimbilir ne zorluklarla okutmaya çalışıyorlar am onlar gecenin bir parçasında başkalarınin arabasında ne halt ettikleri belli siz sonuç bu ALLAH ailelerine sabır versin
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