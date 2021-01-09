Üniversite öğrencisi Aleyna evinde ölü bulundu

Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Aleyna Yurtkölesi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalyalı olduğu bildirilen Yurtkölesi'nin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli ölümün ardından polis ekipleri çevreyi detaylı incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını ve çevredeki binaları araştıran ekipler cinayet üzerine dururken, olayla ilgili bir şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.



(İHA/DHA)

