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Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

İstanbul Taksim'de bir otelde uyuşturucu komasına girerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'in ölümüne sebep olan 'Azat' kod adlı torbacı, Cihangir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

İstanbul Taksim’de bir otelde geçtiğimiz 21 Ekim Pazar günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren, GHB adlı kimyasal sıvıyı kullanması sonucu komaya girerek hayatını kaybetmişti. Gencin ölümünün ardından harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ortaklaşa yaptıkları çalışmada, üniversiteli Ali Rıza’ya uyuşturucu madde temin eden şahsın Ceyhun T. olduğunu belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Hazırlıkların ardından harekete geçen ekipler, şahsı Ümraniye’de yakalayarak gözaltına aldı. Sorguya alınan Ceyhun T.’nin, gencin ölümüne neden olan kimyasal sıvıları “Azat” kod adlı Murat D.’den aldığı tespit edildi. Torbacının Cihangir’de bir evde olduğunu da belirleyen araştırma polisi, fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlayan narkotimler, önceki gün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Mahallesi Kumrulu Sokak’taki eve operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyonda polis ekipleri, koçbaşıyla kapısını kırarak girdikleri evdeki 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

DAMLASI 500 LİRAYA SATILAN GHB ADLI KİMYASAL SIVI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından polis, evde uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalarda evin çeşitli yerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Detaylı arama yapan polis, mutfak dolaplarının içerisine gizlenmiş parfüm şişelerinde damlası 500 liraya satılan çok miktarda GHB adlı kimyasal sıvı buldu. Evin altına üstüne getiren polis, ayrıca flash bellek kutusu ile pazubandının içerisinde çok sayıda ecstasy hap ve şeffaf poşetlerin içerisinde ise metamfetamin, pres ve zımba makinesi ele geçirdi. Şüphelilerin kokusu ve rengi olmayan kimyasal sıvıları, polis kontrolünden rahat geçebilmek amacıyla parfüm şişelerine de koyduğu polisin dikkatinden kaçmadı.

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KİMYASAL SIVIYI TEMİN EDEN VE SATAN TUTUKLANDI

Aramaların ardından evde yakalanan “Azat” kod adlı Murat D., Ramazan B. ve Türkmenistan uyruklu Atajan J. ters kelepçelenerek ve başları eğdirilerek polis aracına götürüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheli ile önceden yakalanan Ceyhun T. sorgularının ardından ifadelerinin alınması sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat D. ve Ceyhun T. çıkartıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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GHB ADLI KİMYASAL SIVI NEDİR?

Gama-hidroksibütrat (temizlik maddesi) elde edilen uyuşturucu bir maddedir ve sıvı ecstasy olarak da ifade edilmektedir. Fakat kimyasal olarak herhangi bir benzerlikleri yoktur, sadece uyuşturucuya verilen tepkisel benzemelerden dolayı bu şekilde bilinmektedir. (İHA)

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Azat uyuşturucu istanbul Taksim

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