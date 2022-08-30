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Üniversite öğrencisi Ayşe, evli muavine aşık oldu! Canlı yayında yaşananlar tüyler ürpertti: 3 harflilerle konuşuyor

30.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da işlenen tuhaf ve akılalmaz olayda 24 yaşındaki Ayşe Bağcı'yı aramaya çıkan anne ve baba, çocuklarının otobüs yolculuğunda tanıştığı evli bir muavine kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Canlı yayına bağlanan muavin Mücahit, Ayşe Bağcı ile otobüste tanıştıklarını belirterek, ''koltuğunu yatırdığı sırada aşık olduk'' dedi. Kızlarına büyü yapıldığını söyleyen aile ise, kızlarının cinlerden eşi olduğunu söyleyen muavin Mücahit tarafından bu şekilde etki altına alındığını öne sürdü.

Üniversite öğrencisi Ayşe, evli muavine aşık oldu! Canlı yayında yaşananlar tüyler ürpertti: 3 harflilerle konuşuyor

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Bağcı'nın kaybında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Ailesinin 18 gündür haber alamadığı olayda Ayşe Bağcı'nın Samsun'a otobüsle seyahat ederken Mücahit adındaki evli bir muavin tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Müge Anlı'nın programına katılarak yardım isteyen Bağcı'nın ailesi kızlarının büyü yapılarak kandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Anlı'nın canlı yayına bağladığı muavin Mücahit, ''Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evliyim bir tane çocuğum var. Ayşe benim çocuğumu kabul etti'' açıklamasında bulundu.

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''3 HARFLİLERLE ETKİLİYOR''

Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Ayşe'nin annesi Fatma Bağcı, ''Benim kızım üniversite son sınıf öğrencisi. Evliliğe sıcak bakmayan biriydi. Kızımı tehdit ediyor. Bu adam 3 harflilerle etki altına alıyor. Kızmın aklını çelip hayatını mahvetti'' dedi.

''KIZIMA BÜYÜ YAPTI''

Canlı yayına bağlanan Ayşe Bağcı'nın konuşmaya başladığı görüntülerde ise genç kadının omzuna dokunan Mücahit, ailenin iddiasına göre bu anlarda genç kızın etki altına alındığını 3 harflilerle irtibata geçtiği iddia edildi. Müge Anlı 'anne ve baba büyü yapıyor' diye feryat edince Ayşe Bağcı'ya tekrar tekrar 'Ayşe iyi misin' diye seslendi. Ayşe Bağcı ise bir süre adeta donup kaldı.

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''CİNLERDEN EŞİ VAR''

Ayşe Bağcı'nın sessiz kalması genç kızın anne ve babasını daha da korkuttu. Aile kızlarının cinlerden eşi olduğunu söyleyen muavin Mücahit tarafından bu şekilde etki altına alındığını öne sürdü. Canlı yayına bağlanan Mücahit'in kandırdığı bir başka kadın ise aynı şeyleri kendisinin yaşadığını anlattı. Mücahit ise 'Bir çok sevgilim, çok kız arkaşım var kimseden korkmuyorum' dedi.

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Müge Anlı
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