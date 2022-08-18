Üniversite öğrencisi veryansın etti! Sosyal medyaya damgasını vurdu: 'Türk tacizcisi, sapığı bitti, Pakistanlısı, Afganistanlısı çıktı'

Üniversite öğrencisinin sözleri sosyal medyayı salladı! Öğrencinin dışarıda rahatça gezemediğini söylerken "Bu insanların burada ne işi var?" şeklindeki isyanı dikkat çekti.

"KARTONUN ÜZERİNDE YATANLAR VARKEN NİYE ELİN PAKİSTANLI'SINA BEN BAKIYORUM"

Sokak röportajında mültecilerle ilgili görüşlerini paylaşan, 21 yaşında olduğunu belirten öğrenci "Şuradan bir kahve alırken bile 50 kere düşünerek alıyoruz, öğrenciyiz. Türk insanından bahsediyorum, kartonun üzerinde yatanı varken, kucağında bebeğiyle dileneni varken Niye elin Pakistanlısına ben bakıyorum ya?" dedi.

"BEN RAHAT RAHAT ŞORTLA, ETEKLE GEZEMEZKEN BU İNSANLARIN BURADA NE İŞİ VAR"

Öğrenci taciz konusundaki isyanını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bir kadın olarak da bunu söyleyeyim; ben dışarılarda rahat rahat şortla, etekle gezemezken bu insanların burada ne işi var? Türk tacizcisi, sapığı bitti, bir de başımıza Pakistanlısı, Afganistanlısı çıktı. Bu ne böyle ya?"

"SİMİT ALIRKEN BİLE DÜŞÜNÜYORUZ"

"İyisi de var, kötüsü de var" diyen öğrenci sözlerine şöyle devam etti:

"'Avrupa bizi kıskanıyor' diyorlar, Avrupa'nın aldığı bütün mülteci üniversite mezunu, doktor, eğitimci. Bizim aldığımız kim? Ben soğan ekmek yemem, kimse kusura bakmasın. Siz eğer 'Ben simit yiyeceğim, buna razıyım' diyorsanız siz simit yiyin. Ben razı değilim arkadaşım. Simit alırken bile düşünüyoruz, böyle bir şey olabilir mi?"

