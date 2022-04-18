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Üniversite oyununda akılalmaz olay! İsa'nın ölümü canlandırılırken can verdi, seyirci oyunun parçası sandı

18.04.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'da 25 yaşındaki Suel Ambrose, Paskalya Bayramı'nda İsa'nın çarmıha gerilmesinin canlandırıldığı oyun sırasında yere yığıldı. Seyirciler oyunun parçası olduğunu sanırken genç öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Üniversite oyununda akılalmaz olay! İsa'nın ölümü canlandırılırken can verdi, seyirci oyunun parçası sandı

Hristiyanlık'ta İsa'nın çarmıha gerildiği günün yıldönümü olarak kutlanan Kutsal Cuma günü İsa'nın çarmıha gerilmesi canlandırılırken ölen bir öğrencinin yürek burkan fotoğrafları paylaşıldı. Seyirciler, 25 yaşındaki Suel Ambrose aniden yere düştüğünde önce bunun gösterinin bir parçası olduğunu düşündüler. Acı gerçek ise daha sonra ortaya çıktı.

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Nijerya'daki Clariantian Üniversitesi'nde İsa'nın Çilesi adlı oyun sergilendi. Felsefe öğrencisi Suel Ambrose oyunda Aziz Petrus rolündeydi.

Aziz Petrus'un İsa'yı korumak için askerin kulağını kestiği sahnenin ardından Ambrose birdenbire yere yığıldı. Seyirciler Ambrose'un düşüşünü başta oyunun bir parçası sandı. Ancak çok geçmeden gencin kanadığını fark edip yardımına koştular.

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Üniversiteden mezun olduktan sonra rahip olma hayalleri kurduğu belirtilen öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"OYUNUN PARÇASI SANDIK"

Kampüsteki bir görgü tanığı, durumu ağırlaşıp başka bir tıp merkezine götürülmeden önce "herkesin bir araya gelip öğrenciyi alelacele okul hastanesine götürdüğünü" anlattı.

Vanguard'a konuşan tanık, "Hastaneden öğrendiğimize göre kurtulamamış" dedi ve ekledi:

"Başta bunun şaka olduğunu ve oyunun parçası olduğunu düşündük. Ayağa kalkamadığı zaman ciddi bir mesele olduğunu anladık ve daha sonra hastaneye kaldırıldı."

Üniversite acıklı olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı.

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