Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri belli oldu

2021 üniversiteye giriş sınavı ile ilgili beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Sınavlara hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenmekte. 2021 - YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 26 Haziran 2021, 2. oturum olan AYT ve 3. oturum olan YDT ise 27 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek.

2021 - YKS sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

YKS İPTAL OLACAK MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

YKS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLACAK MI?

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı bütün sınavlarda gerekli tedbirleri alıyor. Bu tedbirler kapsamında, sınavın gerçekleştirileceği binalar içerisinde detaylı bir temizlik ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Yine salgın önlemleri kapsamında bütün adaylara sınavın gerçekleşeceği kurumun girişinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor.

Adaylar ve görevliler, sınava kendi dezenfektanlarını, maske ve siperliklerini de getirebiliyor. Sınav sırasında kurumda olan bütün adaylar ve görevliler HES kodları aracılığı ile takip ediliyor.



