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Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri belli oldu

30.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, 2021 - YKS tarihini açıkladı. Üniversiteye yerleşmek için çalışmaya devam eden yüz binlerce üniversite adayı, YKS'nin iptal edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. ÖSYM, resmi internet sitesinde YKS'nin yapılacağı günü ve saati paylaştı. Peki üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri belli oldu!

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri belli oldu

2021 üniversiteye giriş sınavı ile ilgili beklenen açıklamalar birbiri ardına geldi. Sınavlara hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri belli oldu

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenmekte. 2021 - YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 26 Haziran 2021, 2. oturum olan AYT ve 3. oturum olan YDT ise 27 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek.

2021 - YKS sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri belli oldu

YKS İPTAL OLACAK MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihleri belli oldu

YKS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ OLACAK MI?

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı bütün sınavlarda gerekli tedbirleri alıyor. Bu tedbirler kapsamında, sınavın gerçekleştirileceği binalar içerisinde detaylı bir temizlik ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Yine salgın önlemleri kapsamında bütün adaylara sınavın gerçekleşeceği kurumun girişinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıyor.

Adaylar ve görevliler, sınava kendi dezenfektanlarını, maske ve siperliklerini de getirebiliyor. Sınav sırasında kurumda olan bütün adaylar ve görevliler HES kodları aracılığı ile takip ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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