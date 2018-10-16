Üniversite sınavı öncesi 222 sınav merkezine soruşturma

Kenya Eğitim Bakanı Amina Muhammed, ülke genelindeki sınavlarda hile yapmaya hazırlanan 222 okul hakkında soruşturma başlatılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Kenya'da üniversite adaylarına yönelik sınavlar öncesi 222 okul yönetimine kopya hazırladıkları iddiasıyla soruşturma açılmasının ardından Kenya'da sınavın güvenilirliği hakkında endişeler devam ediyor. En son bir öğretmenin sınavda öğrencilere kopya vermesi karşılığında 90 bin şilin (900 dolar) rüşvet aldığı ve birçok notada sahte sınav kağıdının satıldığı ortaya çıkmıştı.

Tartışmaların alevlenmesi ve soruşturmaların artması sonucunda Eğitim Bakanı Amina Muhammed açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta düzenlenecek sınavlar için Kenya Hükümeti'nin düzenlediği bir toplantıda konuşan Amina Muhammed, hile yapacakların büyük cezalar alacağını söyledi. Amina, "Ayrıca, Başsavcıyla hile yapmayı planlayanlarla nasıl başa çıkacağımızı da konuştuk" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Fred Matiang'da koyayla mücadele etmek için 70 bin kolluk kuvvetinin görevlendirildiğini ve sınavın sorunsuz şekilde yürütüleceğini açıkladı.

