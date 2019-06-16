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Üniversite sınavından çıkan öğrenciler alkışlarla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

YÜKSEKÖĞRETİM  Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döken öğrenciler, sınav çıkışında ailelerinin alkışlarıyla karşılandı.

Üniversite sınavından çıkan öğrenciler alkışlarla karşılandı

Haber : Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döken öğrenciler, sınav çıkışında ailelerinin alkışlarıyla karşılandı. Aileler, sınavdan çıkan çocuklarına sarıldı.

"YEDİKLERİNE ÇOK DİKKAT ETTİK"
Bir öğrenci velisi Banu Uçar, çocuğunun YKS sınavlarından bir hafta öncesinden itibaren yediklerine çok dikkat ettiğini belirterek, "Bir haftadır dışarıdan yemek yemedik. Benim oğlum sakatat meraklısı. Kokoreç delisi. Buradan çıkınca şimdi direk kokoreççiye gideceğiz zaten. Bu arada Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Yeterli katılım olmamış galiba, bundan dolayı da toplantıları iptal olmuş" dedi.

"FENERBAHÇE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"
Sınav esnasında Kadıköy Anadolu Lisesi yanında bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, öğrenci ve ailelerini tedirgin etmişti. Sınav sonuna kadar hiçbir gürültü meydana gelmemesi üzerine bir öğrenci velisi şunları söyledi. "Fenerbahçe Ailesi'ne, yönetimine teşekkür ederiz anlayışlarından dolayı. Çünkü bugün bildiğiniz gibi çocuklarımız hayatlarının en önemli günlerinden birini yaşadı. Üniversite sınavına girdiler. Bize bu konuda hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz Fenerbahçe Ailesi'ne. Hiçbir ses olmadı, ne taraftar ne gürültü ne tezahürat."

ÖĞRENCİLER SINAVI DEĞERLENDİRDİ
Sınavdan çıkan bir öğrenci YKS sınavlarını şöyle değerlendirdi: "TYT'de Türkçe soruları şık arasında bırakıyordu ve uzundu. Matematik soruları zor değildi, sadece paragraf şeklinde sordukları için uzundu. Geçen sene daha fazla şekil ve örüntü kullanmışlardı, bu sene şekil ve örüntüden uzaklaşıp sadece soruyu metin haline dönüştürüp onu bizim yapmamızı istemişler. TYT'de Fen bir tık daha kolaydı. Sosyalde de harita bilgisine önem vermişler. AYT'de matematik soruları, Türev, İntegral ağırlıklıydı. Geometride de analitik soruları belirleyiciydi. AYT'de fizik ve günlük hayat soruları gerçekten düşündürücü ve bilgi gerektiriyordu. Genel olarak geçen seneden bir tık daha zordu."

(FOTOGRAF)

Üniversite sınavından çıkan öğrenciler alkışlarla karşılandıÜniversite sınavından çıkan öğrenciler alkışlarla karşılandıÜniversite sınavından çıkan öğrenciler alkışlarla karşılandıÜniversite sınavından çıkan öğrenciler alkışlarla karşılandı

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