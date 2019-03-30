Üniversitedeki provokatif görüntülerin 2 şüphelisi, adli kontrolle serbest

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde, başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüleri çekip sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.A. (18) ve S.T.Ü. (21), çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde videoyu şaka amaçlı çektiklerini söyledikleri öğrenildi.

Sosyal medyada önceki gün, KTO Karatay Üniversitesi'nde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, başörtülü öğrencilere hakaret edilip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştirilerde bulunuluyor. Bu görüntülerin hızla yayılması üzerine Rektörlük tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, 'Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı bir şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız'' denildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Güvenlik Şübe Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin 27 Mart Çarşamba günü üniversitede düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğinde çekildiğini belirledi. Polis, görüntüleri çekip, Instagram sayfasından paylaşan E.A. (18) ile bu sırada yanında bulunan S.T.Ü.'yü (21) 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek' suçundan gözaltına alındı.

İki şüpheli, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

'ŞAKA OLSUN DİYE ÇEKTİK' SAVUNMASI

Polisteki ifadelerinde görüntüleri şaka olsun diye çektiklerini ileri süren şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen E.A. ve S.T.Ü., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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