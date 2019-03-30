HABER

Üniversitedeki provokatif görüntülerin 2 şüphelisi, adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde, başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüleri çekip sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.A.

Üniversitedeki provokatif görüntülerin 2 şüphelisi, adli kontrolle serbest

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde, başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüleri çekip sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.A. (18) ve S.T.Ü. (21), çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde videoyu şaka amaçlı çektiklerini söyledikleri öğrenildi.
Sosyal medyada önceki gün, KTO Karatay Üniversitesi'nde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, başörtülü öğrencilere hakaret edilip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştirilerde bulunuluyor. Bu görüntülerin hızla yayılması üzerine Rektörlük tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, 'Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı bir şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız'' denildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Güvenlik Şübe Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin 27 Mart Çarşamba günü üniversitede düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğinde çekildiğini belirledi. Polis, görüntüleri çekip, Instagram sayfasından paylaşan E.A. (18) ile bu sırada yanında bulunan S.T.Ü.'yü (21) 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek' suçundan gözaltına alındı.
İki şüpheli, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.
'ŞAKA OLSUN DİYE ÇEKTİK' SAVUNMASI
Polisteki ifadelerinde görüntüleri şaka olsun diye çektiklerini ileri süren şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen E.A. ve S.T.Ü., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Üniversitedeki provokatif görüntülerin 2 şüphelisi, adli kontrolle serbest

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i bebek, 4 yaralı Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i bebek, 4 yaralı 
Cezası onandı, tatil yolunda yakalandıCezası onandı, tatil yolunda yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de site bahçesinde erkek cesedi bulundu

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.