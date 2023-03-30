Üniversiteler hibrit mi olacak? 3 Nisan'da üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten son dakika açıklaması

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve eğitim şeklinin nasıl devam edeceği uzun zamandır merak ediliyordu. Konu hakkında beklenen açıklama YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Üniversiteler hibrit mi olacak? 3 Nisan'da üniversiteler açılacak mı? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÜNİVERSİTELER HİBRİT Mİ OLACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin merak edilen kararları duyurdu.

YYÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Özvar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

30 Mart 2023 itibarıyla deprem bölgelerinde 4 binamız yıkıldı. YÖK olarak depremin yaralarını azaltmak için bir takım tedbirler aldık.

17 Şubat'ta uzaktan eğitim kararı vermiştik. YÖK olarak 30 Mart itibarıyla yeni kararlar aldık. Bu kararları alırken talepleri dikkate alarak gerçekleştirdik. Depremin doğrudan etkilediği üniversitelerinin şartlarını da tarttık.

3 Nisan 2023 itibarıyla bahar dönemi itibarıyla uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesini kararlaştırdık.

Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilecek.



