Üniversiteler ve otogarlar ne zaman açılacak? Valilik tatili duyurdu! 26 Ocak üniversiteler ve otogarlar açık mı?

İstanbul'da yaşanan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerden üniversite ve otogarlardaki son durum merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. İşte son durum...

ÜNİVERSİTELER VE OTOGARLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul’da yer alan üniversitelerde de eğitime ara verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında, İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörleriyle yapılan istişareler doğrultusunda İstanbul'da yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiği duyuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından açıklamada bulundu ve olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu. İşte açıklamanın detayları;

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir. "

