Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? Öğrencilerin ne yapması gerekiyor?

Bilindiği gibi Koronavirüs önemleri kapsamında üniversiteler tatil edilmişti. YÖK başkanı Yekta Saraç bir basın toplantısı düzenleyerek üniversitelerde uzaktan eğitim ile ilgili bilgi verdi. Saraç dijital imkanlarla uzaktan eğitimin 23 Mart’ta başlayacağını belirtti. Peki üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl verilecek, süreç nasıl işleyecek. Öğrencilerin ne yapması gerekiyor?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

YÖK başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarına göre özetle şu adımlar izlenecek:

Dijital ortamda uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak,

Dijital alt yapısı olmayan üniversiteler için açık ders malzemeleri havuzu açılacak,

Uygulamaya dayalı bölümlerin teorik dersleri uzaktan eğitim imkanları ile verilecek,

Uygulama dersleri üniversitelerce belirlenecek en uygun takvimde yapılacak,

İçerik geliştirme konusunda hocalara destek olunacak.

Anadolu, İstanbul ve Atatürk Üniversitelerinin dijital içerikleri YÖK-Dersleri ara yüzüyle erişime açılacak,

TRT'den ortak dersler anlatılacak.

123 üniversitede Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğuna işaret eden Yekta Saraç, şu değerlendirmelerde bulundu:

23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. Bu kapasiteye henüz sahip olmayan üniversitelerimiz için de yine aynı gün, 23 Mart'ta kısa süre içinde oluşturduğumuz açık ders malzemeleri havuzu bütün üniversitelerimize açılacaktır. Uygulamaya dayalı programlarda bulunan teorik derslerde dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yöntemleri kullanılacak, uygulama dersleri ise yine üniversitelerimizce belirlenen takvimin uzatılması da dahil en uygun zamanda verilecektir.