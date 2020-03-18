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Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? Öğrencilerin ne yapması gerekiyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerde uzaktan eğitimin 23 Mart’ta başlayacağını açıkladı. Peki uzaktan eğitim nasıl yapılacak? Online mı televizyon mu? Üniversiteden üniversiteye farklı mı olacak? İşte üniversitelerde uzaktan eğitim ile ilgili detaylar...

Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak? Öğrencilerin ne yapması gerekiyor?

Bilindiği gibi Koronavirüs önemleri kapsamında üniversiteler tatil edilmişti. YÖK başkanı Yekta Saraç bir basın toplantısı düzenleyerek üniversitelerde uzaktan eğitim ile ilgili bilgi verdi. Saraç dijital imkanlarla uzaktan eğitimin 23 Mart’ta başlayacağını belirtti. Peki üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl verilecek, süreç nasıl işleyecek. Öğrencilerin ne yapması gerekiyor?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

YÖK başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarına göre özetle şu adımlar izlenecek:

  • Dijital ortamda uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak,
  • Dijital alt yapısı olmayan üniversiteler için açık ders malzemeleri havuzu açılacak,
  • Uygulamaya dayalı bölümlerin teorik dersleri uzaktan eğitim imkanları ile verilecek,
  • Uygulama dersleri üniversitelerce belirlenecek en uygun takvimde yapılacak,
  • İçerik geliştirme konusunda hocalara destek olunacak.
  • Anadolu, İstanbul ve Atatürk Üniversitelerinin dijital içerikleri YÖK-Dersleri ara yüzüyle erişime açılacak,
  • TRT'den ortak dersler anlatılacak.

123 üniversitede Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğuna işaret eden Yekta Saraç, şu değerlendirmelerde bulundu:

23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. Bu kapasiteye henüz sahip olmayan üniversitelerimiz için de yine aynı gün, 23 Mart'ta kısa süre içinde oluşturduğumuz açık ders malzemeleri havuzu bütün üniversitelerimize açılacaktır. Uygulamaya dayalı programlarda bulunan teorik derslerde dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yöntemleri kullanılacak, uygulama dersleri ise yine üniversitelerimizce belirlenen takvimin uzatılması da dahil en uygun zamanda verilecektir.

"Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir. İnsan kaynakları alanında birçok üniversitemizde önemli bir birikim bulunmaktadır. Yeni YÖK olarak 2 yıl önce başlattığımız Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, bilindiği üzere, yeni kurulmuş üniversitelerimizde bulunan 6 binin üzerinde öğretim elemanına ve 50 binin üzerinde öğrencimize eğitim verildi. Şimdi ise önümüzdeki haftadan itibaren de talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına, bu süreçleri yürütebilmeleri için gerekli yetkinliği sağlayacak olan eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Bunun yanında bazı üniversitelerimiz kendi öğretim elemanlarına bünyelerindeki merkezler aracılığıyla eğitim vermeye de başlamıştır. İçerik oluşturma uzaktan öğretimin en önemli unsurudur."

Birçok üniversitede öğretim elemanlarını içerik oluşturmada önemli deneyime sahip olduğunu vurgulayan Saraç, bununla birlikte bu konuda destek ihtiyacı duyan hocalarla da içerik geliştirme konusunda araç ve rehberlerin paylaşılacağını bildirdi.

Bunun yanında üniversiteler tarafından hazırlanan tüm öğrenme kaynaklarının yapılacak uzaktan öğretim uygulamalarında kullanılmak üzere erişime açılmasının sağlanacağına işaret eden Saraç, şunları kaydetti:

"Ayrıca üniversitelerimizin içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin ders havuzlarında yer alan dijital ortamdaki bütün dersler önümüzdeki haftadan itibaren YÖK bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adını verdiğimiz ara yüzle açık erişime açılacak, bilahare diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de bu havuza ilave edilecek. Bilindiği üzere bu konu yani, YÖK-Dersleri Projesi YÖK'ün 2020 hedefleri arasında geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklanmıştı. Dolayısıyla bu konuda da hazırlıklar tamamlanmıştır. İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır. Bu konuda destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi ve TRT'ye teşekkür ediyoruz."


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