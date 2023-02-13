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Üniversitelerin kapatılmasına Pınar Altuğ'dan tepki! "Bu kadar otel, lojman hatta kiralanabilecek cruise gemileri varken..."

13.02.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında üniversiteler kapatıldı. Bu durum pek çok tepkiye sebep olurken oyuncu Pınar Altuğ'dan da bir paylaşım geldi.

Üniversitelerin kapatılmasına Pınar Altuğ'dan tepki! "Bu kadar otel, lojman hatta kiralanabilecek cruise gemileri varken..."

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremin ve büyük yıkımın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre üniversiteler yaz mevsimine kadar tatil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler" dedi.

Üniversiteler ile ilgili alınan bu karar tepkilere de neden oldu. Oyuncu Pınar Altuğ bir paylaşım yaparak "Bu kadar otel, lojman hatta kiralanabilecek cruise gemileri varken gençleri yurtlarından çıkartmak niye? Belki o gençlerinde ailelerinden kayıplar var? Acaba gidecek evleri var mı sordunuz mu?" diyerek sitem etti.

Ekran Alıntısı

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