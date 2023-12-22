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Üniversiteli Azra'dan acı haber geldi! Arkadaşının durumu ciddiyetini koruyor

22.12.2023 22:31 | Son Güncelleme:
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Denizli Pamukkale'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş hafif ticari aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kazada yanında bulunan 17 yaşındaki Muhammet Yahya Batulu'nun ise yoğun bakımdaki tedavisine devam ediyor. Kaza yapan sürücü ise her yerde aranıyor.

Üniversiteli Azra'dan acı haber geldi! Arkadaşının durumu ciddiyetini koruyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş (20) kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi, durumu ağır olan arkadaşı Muhammet Yahya Batulu'nun (17) tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası kaçan sürücüsü ise aranıyor.

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ÇEVREDEKİLER HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ

Kaza, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş ile arkadaşı Muhammet Yahya Batulu'ya çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Demirbaş ile Batulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, olay yerinden kaçan sürücünün aracını Kınıklı Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

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AZRA'DAN ACI HABER

Sağlık durumu ağır olan Demirbaş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen dün saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti. Öte yandan yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Batulu'nun entübe edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAME EDİYOR

Demirbaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Demirbaş'ın cenazesi, Bakırlı Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale kaza
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