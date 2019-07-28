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Üniversiteli Elif, nakil bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 7 ay önce karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve yatağa bağımlı hale gelen üniversite öğrencisi Elif Karcı'nın (22), karaciger nakli olması gerekiyor.

Üniversiteli Elif, nakil bekliyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 7 ay önce karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve yatağa bağımlı hale gelen üniversite öğrencisi Elif Karcı'nın (22), karaciger nakli olması gerekiyor.
Burhaniye ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde oturan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültasi Uluslararası Lojistik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Karcı, Ocak ayında karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı. 4 ay boyunca İzmir Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Elif Karcı, kadavradan karaciğer nakli için beklemeye başladı. Babası Saim Karcı, annesi Zişan Karcı ve kardeşi Ertuğrul Karcı, yatağa bağımlı olan Elif için karaciğer nakli başvurusu yaptı. Başvurudan olumlu sonuç çıkmayınca Elif Karcı, evinde nakil için beklemeye başladı. Karcı ailesi, Elif için gelecek nakil haberini bekliyor.
'KIZIMIN YAŞAMASINI İSTİYORUM'
Kızı Elif Karcı'nın tekrar sağlığına kavuşması için her gün dua ettiğini belirten anne Zişan Karcı, "Kızımın rahatsızlığı Ocak ayında başladı. O günden beri yatağa bağımlı durumda. Doktorlarımız kadavradan karaciğer nakline karar verdi. Babasının, benim ve oğlumun karaciğeri uygun bulunmadı. Yemek yiyemiyor. Özel mama ile besliyoruz. İzmir'de 4 ay kaldık. Karaciğer nakli için doktorlardan gelecek telefonu bekliyoruz. Bunun için büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kızım gözümüzün önünde eriyor. Kızımın yaşamasını istiyorum" dedi.

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Üniversiteli Elif, nakil bekliyorÜniversiteli Elif, nakil bekliyorÜniversiteli Elif, nakil bekliyor

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