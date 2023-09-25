Üniversiteli gençler için kariyer fırsatı: Techcareer Front-End Eğitimi

Üniversite son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla 2 yıl deneyimi olan bireyler için tasarlanan bu eğitim programı, temel seviyeden başlayarak Front-End developer’ların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri içeriyor. Tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimde, HTML, CSS, Javascript ve React gibi web geliştirme teknolojileriyle ilgili ileri seviyeye kadar eğitim veriliyor. Eğitim sonunda katılımcılar, mevcut açık pozisyonlar için değerlendiriliyorlar.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Front-End bootcamp eğitimi sayesinde, öğrenciler sıfırdan başlayarak web geliştirme dünyasına adım atabiliyor. Herhangi bir ücret talep edilmeyen bu eğitim boyunca katılımcılar, hem programlama dillerini öğreniyor hem de çeşitli projeler hazırlayarak ve ürün geliştirerek gelişimlerini sürdürüyor. Bootcamp sürecinin sonunda ise, öğrenciler projeleri üzerinden değerlendirilerek yeterlilikleri ölçülüyor. Birçok katılımcı, eğitimin ardından web önyüz geliştirme uzmanı olarak çalışma fırsatı yakalayabiliyor.

İŞ DÜNYASINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORLAR

Techcareer'un ücretsiz Front-End eğitimi, üniversite dördüncü sınıf öğrencilerinin ve yeni mezunların iş dünyasına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Yapılan CV değerlendirmesinin ardından, uygun adaylara seviye testi gönderiliyor ve başarılı adaylar ön mülakatın ardından yoğun bir Bootcamp eğitimi alarak profesyonel seviyede Front-End becerileri kazanıyorlar.

SAĞLAM BİR ADIM

Öğrencilere web geliştirme teknolojilerini öğretirken aynı zamanda iş dünyasına entegre olmalarını da sağlayan bu eğitimin sonunda, katılımcılar gelecekteki kariyerlerine sağlam bir adım atmış oluyor ve junior developer olarak çalışma fırsatı yakalayabiliyorlar.

HEDEFE DOĞRU

Eğitim sonunda tamamlanan projeler ve elde edilen sertifikalar, junior developer olarak yapacakları iş başvurularında avantaj elde ediyorlar.Techcareer Front-End eğitimiyle iş dünyasında özgüvenle ilerleyen bu gençler, 3000’den fazla aday yetiştirmiş olan eğitim programları ile Techcareer, sektördeki dijital yetenek eksikliğini gidermeye yönelik hedefinde emin adımlarla ilerliyor.



