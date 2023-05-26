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Üniversiteli gençlerden 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi açıklaması! Yana oldukları adayı böyle duyurdular

26.05.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteli öğrenci topluluklarından 28 Mayıs günü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe daha umutlu bakmak isteyen üniversiteli gençler olarak; Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yanayız." ifadeleri yer aldı.

Üniversiteli gençlerden 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi açıklaması! Yana oldukları adayı böyle duyurdular

28 Mayıs günü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tur oylamasına artık çok az bir süre kaldı. Üniversiteli öğrenci topluluklarından ise 28 Mayıs günü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe daha umutlu bakmak isteyen üniversiteli gençler olarak; Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yanayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Ülke olarak aziz devletimizin ve yüce milletimizin 2.Yüzyılının başlayacağı bir seçimin son günlerine
yaklaşmış bulunmaktayız. Her seçimin ana gündemi olan Gençler olarak; bizleri kalıba koyanlar, harflere
sıkıştıranlar, adımıza söz ve duruş belirtenlerden bağımsız,

Üniversiteli Gençler olarak kendi sözümüzü söyleme ve tarafımızı kamuoyuna deklare etmek amacıyla
yüzlerce topluluk ve bu topluluklara mensup yüz binlerce üniversiteli öğrenciler olarak,

Sultan Alparslan’ın, Osman Gazi’nin, Fatih’in, Gazi Mustafa Kemal’in torunları ve onların dava ve
fikriyatlarının mukaddes emanetçileri olarak, bu yazılı açıklamayı yapıyoruz.

İktidar için her şey mübah diyen anlayışın, ülkemizi ve milletimizi iktidarda kalmak için nelere ve kimlere peşkeş çekeceğini bilemediğimiz için;

Seçimin gerçekleştiği 24 saatte yaşadıklarımızı unutamadığımız için yapıyoruz bu açıklamayı.

Bizler Üniversiteli Gençler olarak:

Gençleri terör belasından kurtarmış, Milli Savunma alanında dünya liderliğine taşımış ittifaktan yanayız.
Mavi Vatanımıza sahip çıkan, Karabağ’da, Libya’da, Tunus’ta ve Ukrayna’da Şanlı Türk Bayrağını
umutla dalgalandıranlardan yanayız.

Bizlerin temsil yetkisini 30’tan 18’e indirerek bizlere fırsat tanıyan ve mecliste en çok genç vekile yer
verenden tarafız.

Dış politikada yeni bir ufuk açan ve ülke olarak, devlet olarak hakettiğimiz konuma yaklaştırandan tarafız.

Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan, katsayı eşitsizliğini kaldıranlardan yanayız.

28 Mayıs seçimleri yaklaşırken, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe daha
umutlu bakmak isteyen üniversiteli gençler olarak; Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan yanayız.

Kamuoyuna Saygıyla…"

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Söz konusu üniversiteli öğrenci topluluklarının tüm listesi ise şöyle:

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