HABER

Üniversiteli itfaiyecilerin ateşle imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitime alındı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitime alındı. Derste gördükleri konuları tatbikatta uygulayan öğrenciler, İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim Amiri Hasan Koçak öncülüğünde yanan binada alevlere müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin derslerine girdiği Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, ilk defa uygulamalı eğitim yaptı. Eğitim Amiri Hasan Koçak eşliğinde Horasan'dan gelen öğrencilere önce kıyafet giyme dersi verildi. Olası bir yangın öncesi itfaiye kıyafeti giyme eğitimi alan öğrenciler, daha sonra eğitim alanındaki binada yapılan yangın tatbikatına katıldı. Dumanların sardığı binaya giren öğrenci itfaiyeciler, hem yangın söndürme, hem de kurtarma çalışması yaptı. İtfaiyede görevli uzman personelle birlikte alev dolu bir odaya giren öğrenciler, burada yangını söndürme konusunda hem bilgi aldı, hem de uygulama yaptı. Gruplar halinde eğitime katılan öğrenciler, Hasan Koçak'tan tam not aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Üniversitesi ile yaptığı protokol gereği Horasan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nde dersler verdiklerini belirten Eğitim Amiri Hasan Koçak, ilk kez 2'nci sınıf öğrencilerinin uygulamaya tabi tutulduğunu belirtti. Gençleri iyi birer itfaiyeci olmaları için yetiştirdiklerini ifade eden Koçak, acil durumlarda kıyafet nasıl giyilir, kapalı ortamlarda kurtarma nasıl yapılır, yangın anında yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler verdiklerini anlattı. Koçak, öğrencilerin ilk uygulamalı dersten geçer not aldıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Muhammet Dumanyap, kendileri için güzel bir deneyim olduğunu belirtirken, Sevgi Okanmış ise derslerde gördükleri eğitimleri burada uyguladıklarını bildirdi. Kadınların bu alanda az olması nedeniyle itfaiyeciliği seçtiğini kaydeden Dilara Durmaz, staj görürken trafik kazasına müdahaleye gittiğini, ancak ilk kez böylesi alevli ve dumanla kaplı bir eğitime katıldığını belirtti.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
ASİMED Başkanı Eğilmez, “YPG, Hristiyanlara da zulmediyor”ASİMED Başkanı Eğilmez, “YPG, Hristiyanlara da zulmediyor”
Fotoğraflar // İDO ve BUDO'nun bazı seferi iptal edildi Fotoğraflar // İDO ve BUDO'nun bazı seferi iptal edildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardiyolog, boşandığı eşine kızının yanında tekme tokat saldırdı

Eski eşine tekme tokat saldırdı! Kızı da oradaydı...

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Karaalioğlu: Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı

Bir il için tedirgin eden açıklama!

Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

Pizza kutusuyla sokacaklardı! Tam 3 bin 400 tane...

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.