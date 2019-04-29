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Üniversiteliler, Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

İZMİR Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (EBİT) üyeleri, Çanakkale şehitlerini anmak için 12'nci kez pedal çeviriyor.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- İZMİR Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (EBİT) üyeleri, Çanakkale şehitlerini anmak için 12'nci kez pedal çeviriyor.

EBİT üyesi öğrenciler, 12'nci Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Turu için İzmir'den yola çıktı. Bisikletliler bugün Balıkesir'in Edremit ilçesine ulaştı. Güzergah boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin eşlik ettiği öğrenciler, 694 kilometre pedal çevirerek, yarın Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliğe ulaşacak. Öğrenciler burada Çanakkale şehitlerini anacak.

Topluluk Başkanı Ahmet Tuncer Akdeniz, toplam 39 bisikletliyle Çanakkale şehitliğine gittiklerini belirterek, "Topluluğumuz birlik ve dayanışmayı amaçlamakta. Biz genç nesiller olarak ülkemizin geçmişini çok iyi biliyoruz. Kültürümüze ve tarihimize önem veriyoruz. Şehitlik turumuz her yıl geleneksel olarak devam edecek. Dönem içerisinde her hafta sonu turlar gerçekleştiriyoruz. Son olarak Çanakkale hedefiyle yoldayız. Yol boyunca bize eşlik ederek emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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