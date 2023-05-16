Ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan çarpıcı iPhone 16 Pro iddiası!

iPhone 15 ile ilgili çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. Ancak aynı zamanda iPhone 16 da konuşulmaya başlanmış durumda. Çünkü iPhone 16 modelleriyle ilgili elle tutulur çok sayıda iddia da ortaya çıkmaya başladı. Son iddia, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi.

İŞTE O İDDİA!

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son güncellemesindeki iddiasına göre, önümüzdeki yılın iPhone 16 Pro modellerinin her ikisi de periskop lens özelliğine sahip olacak, 15 serisinde ise bu özellik sadece Pro Max'te yer alacak.

Medium blogunda yayınlanan yeni bir notta Kuo, iPhone 16 Pro'nun önceki Pro modellerinden biraz daha büyük olacağını öne sürdü.

Kuo'ya göre, Apple'ın periskop lensini ilk kez her iki premium cihaza da getirebilmesinin nedeni yeni boyutun sağladığı "daha geniş iç alan" olacak.

EKRAN BOYUTLARININ BÜYÜYECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, ekran endüstrisi analisti Ross Young, Apple'ın hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max modelleri için yeni ekran boyutları benimseyeceğini iddia etmişti.

iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç ekran boyutuna, iPhone 16 Pro Max'in ise 6,9 inç ekran boyutuna sahip olacağı ileri sürülmüştü.

Halihazırda piyasada bulunan iPhone 14 Pro 6,1 inç ekran boyutuna, iPhone 14 Pro Max ise 6,7 inç ekran boyutuna sahip.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 modellerinin hepsinin ise iPhone 14 serisindekilerle aynı boyutları koruması bekleniyor.

