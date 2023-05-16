HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan çarpıcı iPhone 16 Pro iddiası!

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan çarpıcı iPhone 16 Pro iddiası!

16.05.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşacağı düşünülen iPhone 15 ailesinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro modelleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte Kuo'nun iPhone 16 Pro modelleriyle ilgili iddiası!

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan çarpıcı iPhone 16 Pro iddiası!

iPhone 15 ile ilgili çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. Ancak aynı zamanda iPhone 16 da konuşulmaya başlanmış durumda. Çünkü iPhone 16 modelleriyle ilgili elle tutulur çok sayıda iddia da ortaya çıkmaya başladı. Son iddia, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi.

İŞTE O İDDİA!

Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun son güncellemesindeki iddiasına göre, önümüzdeki yılın iPhone 16 Pro modellerinin her ikisi de periskop lens özelliğine sahip olacak, 15 serisinde ise bu özellik sadece Pro Max'te yer alacak.

Medium blogunda yayınlanan yeni bir notta Kuo, iPhone 16 Pro'nun önceki Pro modellerinden biraz daha büyük olacağını öne sürdü.

ip2

Kuo'ya göre, Apple'ın periskop lensini ilk kez her iki premium cihaza da getirebilmesinin nedeni yeni boyutun sağladığı "daha geniş iç alan" olacak.

iPhone 14'ün o özelliğiyle ilgili... iPhone 14'ün o özelliğiyle ilgili...

EKRAN BOYUTLARININ BÜYÜYECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, ekran endüstrisi analisti Ross Young, Apple'ın hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max modelleri için yeni ekran boyutları benimseyeceğini iddia etmişti.

iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç ekran boyutuna, iPhone 16 Pro Max'in ise 6,9 inç ekran boyutuna sahip olacağı ileri sürülmüştü.

Halihazırda piyasada bulunan iPhone 14 Pro 6,1 inç ekran boyutuna, iPhone 14 Pro Max ise 6,7 inç ekran boyutuna sahip.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 modellerinin hepsinin ise iPhone 14 serisindekilerle aynı boyutları koruması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da Apple'a soruşturmaFransa'da Apple'a soruşturma
Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."Masaya vura vura söyledi! "Vallahi de billahi de..."
İYİ Parti'de istifa! Sosyal medyadan duyurduİYİ Parti'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu
Anahtar Kelimeler:
iPhone Ming-Chi Kuo

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Kuyumculardan gram altın için yorum

Kuyumculardan gram altın için yorum

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

İlginizi Çekebilir

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.