Ünlü diyetisyen Ersin Özdemir'in tuvalet kağıdı çıkışı çok konuşuldu! Meğerse bu hastalıkların sorumlusu oymuş... Sosyal medyada gündem olan yanıt: "Millet taşa, yaprağa mı silsin?"

Diyetisyen Ersin Özdemir, Ferda Yıldırım'ın Youtube programında tuvalet kağıtlarının sağlığa zararlı olduğunu iddia etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Özdemir'in ifadeleri sonrasında sosyal medyada yeni bir tartışma konusu daha başlamış oldu. Tuvalet kağıtlarının bağırsak florasına zarar verdiğini iddia eden Özdemir, bu nedenle tuvalet kağıdı kullanımının asgariye indirilmesi gerektiğini savundu.

NEDEN OLACAĞI HASTALIKLARI TEK TEK SIRALADI

Özdemir, tuvalet kağıtlarının hayatlarımıza bilinçli olarak sokulduğunu belirterek, "Ben bunu kullandıkça tuvalet kağıdını genital bölgeye sürdükçe oradaki bağırsak florasını katlediyoruz. Çok ciddi anlamda katloluyor. İleriye dönük kolon kanseri, kron hastalıkları, bağırsak hastalıkları ve fibo geçirgen bağırsağı tetikliyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca düzenli ped kullanımının da enfeksiyon riski barındırdığını ifade ederek, "Benim danışanlarıma ilk sorduğum soru, tuvalet kağıdı ve temizlik ürünlerinizle aranız nasıl oluyor. Bence asıl soru şu, kim bizi bunlara tutsak etti. Kadınlardaki düzenli olarak ped kullanımında en çok vajinal enfeksiyon yaşayan kadınlar. Tuvalet selpakları genital bölgemizdeki bağırsak florasına ateş eden ürünlerdir. Bunları temas ettirmeyelim. Bunlara inanmayın, pamuklu ürünler kullanın." dedi.







