Ünlü doktor, medikal detoksun ipuçlarını paylaştı! Etkili sonuç için...

Vücuttaki üretiminin azaldığı ve eksikliği hissedilen maddeler birçok rahatsızlık yaratır. Aynı zamanda vücuttan atılması gereken maddeler de şikayetlere yol açar. Halsizlik, yorgunluk, şişkinlik, alerji, döküntü, enfeksiyon, ishal, kabızlık ve karın ağrısı nöbetleri gibi birçok olumsuz durum kişinin hayat kalitesini düşürür. Hayat kalitenizi yükseltmek, iyileştirmek, vücut sağlığınızı korumak ya da dengede tutmak için medikal detoks uygulaması sizlere yardımcı olur.
HAYAT KALİTENİZİ MEDİKAL DETOKS İLE YÜKSELTİN!
Zayıflama detoksları arasında en başta medikal detoks gelir. Günlük hayatımız içerisinde tüketim ve beslenme sistemi farklılık gösterir. Dolayısıyla sindirim ve vücut ihtiyaçları ön planda tutularak hasta için metabolik bir denge hedeflenmeli. Bu şekilde yapılan bir programlama ile kişi tüketilen besinlerden olumlu faydalanmış olunur. Ayrıca kişinin sadece ihtiyacı olan miktar ve çeşitte besinleri alması sağlanır. Böylece kilo probleminin de önüne geçilir. Yapılan testlerle kişide alerji ya da olumsuz etkisi olan besinler de tespit edilir. Doğru detoks programı ile vücudun florasını bozan gıdalar yasaklanır. Sıradan takviyeler ve ilaçlarla kas ve sıvı oranı artırılarak istenmeyen yağlar yok edilir. Bu sayede sağlıklı yaşam, kilo kontrolü ve geç yaşlanma mümkün hale gelir.
MEDİKAL DETOKS NASIL YAPILIR?
Medikal detoks uygulaması bütüncül bir yaklaşım ile sağlık danışmanlığını içerir. Hastaların şikayetleri etraflıca dinlenir. Sağlıklarını etkileyen faktörlerin doğru bir şekilde tespiti yapılır. Geçirilen operasyon, beslenme şekli, uyku, travma, stres faktörleri, doğum aşaması ve görülen tedaviler göz önünde bulundurulur. Ardından hastaya özel olan klinik, genetik ve bioenerjik testler yapılır. Test sonuçlarına göre hasta vücudundan atılmak zorunda olan toksin ve mikro organizma gibi etkenler belirlenir. Aynı zamanda vücutta eksik olan enzim, hormon, mineral ve vitaminler de tespit edilir. Vücuttaki eksikliklerin suplementerler, ilaçlar ve beslenme programları ile yerine konması için planlama yapılır. Ayrıca zararlı olan maddelerin de atılması hedeflenir. Bu şekilde vücut metabolizması düzenlenir ve vücudun dengeye ulaşması sağlanır. Sürecin sonunda kişinin mevcut şikayetlerinin ortadan kaldırılması ve bağışıklığı geliştirilerek potansiyel rahatsızlıkların önlenmesi hedeflenir.
MEDİKAL DETOKSUNUZU EGZERSİZLERLE TAMAMLAYIN!
Egzersizler medikal detoksların en önemli tamamlayıcısı sayılır. Bu egzersizlerin en kolayı hafif tempolu düzenli yürüyüşler. Ayrıca otururken yapılacak bazı egzersizler de mevcut. Çeşitli masaj uygulamaları sayesinde de ihtiyaç duyulan kan dolaşımı sağlanır. Ancak egzersiz programının kişiye özgü olması gerekir. Dolaşım, iskelet ve kas sistemine fayda sağlaması gözetilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum