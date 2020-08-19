Ünlü doktor, medikal detoksun ipuçlarını paylaştı! Etkili sonuç için...

Vücuttaki üretiminin azaldığı ve eksikliği hissedilen maddeler birçok rahatsızlık yaratır. Aynı zamanda vücuttan atılması gereken maddeler de şikayetlere yol açar. Halsizlik, yorgunluk, şişkinlik, alerji, döküntü, enfeksiyon, ishal, kabızlık ve karın ağrısı nöbetleri gibi birçok olumsuz durum kişinin hayat kalitesini düşürür. Hayat kalitenizi yükseltmek, iyileştirmek, vücut sağlığınızı korumak ya da dengede tutmak için medikal detoks uygulaması sizlere yardımcı olur.

HAYAT KALİTENİZİ MEDİKAL DETOKS İLE YÜKSELTİN!

Zayıflama detoksları arasında en başta medikal detoks gelir. Günlük hayatımız içerisinde tüketim ve beslenme sistemi farklılık gösterir. Dolayısıyla sindirim ve vücut ihtiyaçları ön planda tutularak hasta için metabolik bir denge hedeflenmeli. Bu şekilde yapılan bir programlama ile kişi tüketilen besinlerden olumlu faydalanmış olunur. Ayrıca kişinin sadece ihtiyacı olan miktar ve çeşitte besinleri alması sağlanır. Böylece kilo probleminin de önüne geçilir. Yapılan testlerle kişide alerji ya da olumsuz etkisi olan besinler de tespit edilir. Doğru detoks programı ile vücudun florasını bozan gıdalar yasaklanır. Sıradan takviyeler ve ilaçlarla kas ve sıvı oranı artırılarak istenmeyen yağlar yok edilir. Bu sayede sağlıklı yaşam, kilo kontrolü ve geç yaşlanma mümkün hale gelir.