HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ünlü doktor, medikal detoksun ipuçlarını paylaştı! Etkili sonuç için...

Ünlü doktor, medikal detoksun ipuçlarını paylaştı! Etkili sonuç için...

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Yaşlılık ve diğer etkenler nedeniyle insan vücudundaki enzim,hormon ve vitamin üretimi azalır. Sağlıklı bir yaşam için vücuttaki bu eksikliklerin giderilmesi ve zararlı maddelerin atılması gerekir. Vücudu sağlıklı, dengede ve genç tutmak medikal detoks ile mümkün. Uzman hekimler yardımıyla vücudun bu ihtiyaçları tespit edilir. Şikayetler giderilerek potansiyel hastalıklar engellenir.

Ünlü doktor, medikal detoksun ipuçlarını paylaştı! Etkili sonuç için...

Vücuttaki üretiminin azaldığı ve eksikliği hissedilen maddeler birçok rahatsızlık yaratır. Aynı zamanda vücuttan atılması gereken maddeler de şikayetlere yol açar. Halsizlik, yorgunluk, şişkinlik, alerji, döküntü, enfeksiyon, ishal, kabızlık ve karın ağrısı nöbetleri gibi birçok olumsuz durum kişinin hayat kalitesini düşürür. Hayat kalitenizi yükseltmek, iyileştirmek, vücut sağlığınızı korumak ya da dengede tutmak için medikal detoks uygulaması sizlere yardımcı olur.

HAYAT KALİTENİZİ MEDİKAL DETOKS İLE YÜKSELTİN!

Zayıflama detoksları arasında en başta medikal detoks gelir. Günlük hayatımız içerisinde tüketim ve beslenme sistemi farklılık gösterir. Dolayısıyla sindirim ve vücut ihtiyaçları ön planda tutularak hasta için metabolik bir denge hedeflenmeli. Bu şekilde yapılan bir programlama ile kişi tüketilen besinlerden olumlu faydalanmış olunur. Ayrıca kişinin sadece ihtiyacı olan miktar ve çeşitte besinleri alması sağlanır. Böylece kilo probleminin de önüne geçilir. Yapılan testlerle kişide alerji ya da olumsuz etkisi olan besinler de tespit edilir. Doğru detoks programı ile vücudun florasını bozan gıdalar yasaklanır. Sıradan takviyeler ve ilaçlarla kas ve sıvı oranı artırılarak istenmeyen yağlar yok edilir. Bu sayede sağlıklı yaşam, kilo kontrolü ve geç yaşlanma mümkün hale gelir.

MEDİKAL DETOKS NASIL YAPILIR?

Medikal detoks uygulaması bütüncül bir yaklaşım ile sağlık danışmanlığını içerir. Hastaların şikayetleri etraflıca dinlenir. Sağlıklarını etkileyen faktörlerin doğru bir şekilde tespiti yapılır. Geçirilen operasyon, beslenme şekli, uyku, travma, stres faktörleri, doğum aşaması ve görülen tedaviler göz önünde bulundurulur. Ardından hastaya özel olan klinik, genetik ve bioenerjik testler yapılır. Test sonuçlarına göre hasta vücudundan atılmak zorunda olan toksin ve mikro organizma gibi etkenler belirlenir. Aynı zamanda vücutta eksik olan enzim, hormon, mineral ve vitaminler de tespit edilir. Vücuttaki eksikliklerin suplementerler, ilaçlar ve beslenme programları ile yerine konması için planlama yapılır. Ayrıca zararlı olan maddelerin de atılması hedeflenir. Bu şekilde vücut metabolizması düzenlenir ve vücudun dengeye ulaşması sağlanır. Sürecin sonunda kişinin mevcut şikayetlerinin ortadan kaldırılması ve bağışıklığı geliştirilerek potansiyel rahatsızlıkların önlenmesi hedeflenir.

MEDİKAL DETOKSUNUZU EGZERSİZLERLE TAMAMLAYIN!

Egzersizler medikal detoksların en önemli tamamlayıcısı sayılır. Bu egzersizlerin en kolayı hafif tempolu düzenli yürüyüşler. Ayrıca otururken yapılacak bazı egzersizler de mevcut. Çeşitli masaj uygulamaları sayesinde de ihtiyaç duyulan kan dolaşımı sağlanır. Ancak egzersiz programının kişiye özgü olması gerekir. Dolaşım, iskelet ve kas sistemine fayda sağlaması gözetilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor
Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı kuyumcuların çalışma saatleri!Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı kuyumcuların çalışma saatleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Hepsi çocukların midesinden çıktı! Görenleri şoke eden manzara
Hepsi çocukların midesinden çıktı! Görenleri şoke eden manzara
Duş almayı bırakan doktor cildi böyle değişti
Duş almayı bırakan doktor cildi böyle değişti
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

2020 Eylül ayı hacamat takvimi - Eylül ayında hangi günler hacamat yapılır?
Eylül ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli bir uyarı geldi...
Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarı
Yağlı yemek yedikten sonra bu hataları sakın yapmayın! Soğuk bir şey yerseniz...
Yağlı yemek yedikten sonra bu hataları sakın yapmayın!
Sırt ağrısı çekenler için en iyi seks pozisyonları
Sırt ağrısı çekenler için en iyi seks pozisyonları
İlginç hastalık: 2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor
2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor
Obezite ameliyatında yeni araştırma: Erken ölüm riskini önlüyor
'Obezite ameliyatı erken ölüm riskini önleyebilir'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.