HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

05.09.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika’da ünlü bir ekonomistin yaptığı analist, ülke gündemine bomba gibi düştü. Ekonomist Bruno Colmant, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle patlak veren enerji krizi nedeniyle halkın yüzde 40’ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini ileri sürdü. Ülkedeki gidişatı “Büyük bir sosyal facia” olarak nitelendiren Colmant, ülkede çok sayıda şirketin de iflas edeceğini öne sürdü.

Ünlü ekonomistin analizi Avrupa ülkesinin gündemine oturdu! "Facia" diyerek açıkladı: Yoksulluk, iflaslar...

Belçika'da ünlü bir ekonomist tarafından yapılan analiz ülke gündemine oturdu. Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant katıldığı bir televizyon programında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini öne sürdü. Colmant, “İçinden geçtiğimiz enerji krizi Covid krizinden çok daha büyük bir kriz. 2008'de borsayı yönetiyordum. Şimdilerde yaşananları gördükçe tıpkı 2008 yılında yaşanan derin krizin benzeri detaylar görüyorum ve aynı korkuyu yaşıyorum. Bu durumda sosyal devlet yaşayabilir mi” dedi.

"BÜYÜK BİR SOSYAL FACİA"

Büyük bir sosyal faciaya doğru gidildiğini söyleyen Colmant, devletlerin vatandaşları için çözümler üretebileceğini belirterek, “2008 yılında nasıl bankalar kurtarıldı ise şimdi de benzer bir girişim halk için yapılmalı” dedi.

Colmant, enerji fiyatlarına tavan fiyat konulması ve halkın mali bakımdan indirimler yoluyla desteklenmesinin bir çözüm getireceğini ifade etti.

"BELÇİKA'DA ÇOK SAYIDA İFLAS OLACAK"

Mevcut enerji krizinin doğru yönetilmemesi durumunda ciddi sosyal tehlikelerin ortaya çıkabileceğini belirten Colmant, Belçika'da çok sayıda şirketin iflas edeceğini öne sürdü.

e1

"HALKIN YÜZDE 40'I YOKSULLUK SINIRININ ALTINA DÜŞECEK"

Bu süreçte Belçika halkına gerekli desteğin sağlanmaması durumuna değinen Colmant, “Muhtemel dev bir sosyal facianın eşiğindeyiz. Böyle giderse Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'da esrarengiz ölümler... Petrol şirketi yöneticileri birer birer hayatını kaybetti: Kimisi pencereden düştü, kimisi baltayla öldürüldü!Rusya'da esrarengiz ölümler... Petrol şirketi yöneticileri birer birer hayatını kaybetti: Kimisi pencereden düştü, kimisi baltayla öldürüldü!
Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!
Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiç birşey olmaz inşallah,Avrupalılar iyi insablardır içlerinde kötülük olmaz.Allah yardımcıları olsun.

En Çok Okunan Haberler

Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı

Kıyasıya rekabet sonuçlandı! İşte İngiltere'nin yeni başbakanı

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi

İstanbul'daki iki yalının mülkiyeti Hazine'ye devredildi

Naci Görür'den korkutan uyarı! 'Dün geceden beri kıpır kıpır'

Naci Görür'den korkutan uyarı! 'Dün geceden beri kıpır kıpır'

Son paylaşımı olay oldu! 'Nadiren atıyorum'

Son paylaşımı olay oldu! 'Nadiren atıyorum'

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

İlginizi Çekebilir

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.