KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı: Acı verici

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı: Acı verici

17.06.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoç sosyal medya fenomeni Jade Pritchard dişlerine kaplama yapmak için Türkiye’ye geldi. Son yılların popüler akımı Hollywood gülüşü yaptırmak isteyen fenomen, yaşadığı dönüşümü sosyal medya hesabından paylaştı. “Her şey görünüşte çok iyi” diyen fenomen, bu işlemleri yaptırmak isteyenler için prosedürleri anlattı.

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı: Acı verici

Dişlerini kaplama yaptırmak isteyen bir sosyal medya fenomeni, bu işlemler için Türkiye’yi seçti. Aynı zamanda Hollywood gülüşü yaptıran Jade Pritchard adlı fenomen, acı verici süreçleri takipçileriyle paylaştı.

aaa

İki yıl boyunca bu işlemi yaptıracak birini aradığını söyleyen Pritchard, dişlerini yaptırmak için 3.500 sterlin harcadı.

bbb

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

TikTok hesabından paylaştığı video kısa sürede 1,3 milyon izlenme oranına ulaştı. 30 yaşındaki genç kadın dişçi koltuğuna oturduğu anları, tüm açıklığıyla yayınladı.

ccc

Sürecin çok acı verici olduğunu söyleyen Jade Pritchard, bu işlemleri yaptırmak isteyenlere uyarıda bulundu.

ddd

Yüzüne ağrı kesici enjekte edildiğinde panik olan genç fenomen, uyuşukluğun uzun süre geçmemesi yüzünden endişelendiğini anlattı. Kaplama yaptırdıktan sonra herhangi bir katı gıdayı çiğnemek mümkün olmadığı için işlemden sonra sadece çorba tüketebildiğini anlattı.

fhgjklş

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi tek tek kaybedeceksiniz! Diş sağlığında çok tehlikeli olan doğru bilinen yanlışlarHerkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi tek tek kaybedeceksiniz! Diş sağlığında çok tehlikeli olan doğru bilinen yanlışlar

Kadının takipçilerinden bazıları işlemi gereksiz bulurken, bazıları ise çok yakıştığı konusunda iltifatta bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileriKadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri
Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumlarıGünü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları
Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmazGörünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Tatilde hayran bıraktı! Küçük bikinisiyle...

Tatilde hayran bıraktı! Küçük bikinisiyle...

Güzellik uzmanı paylaştı: Sadece 5 yöntem ile çok daha genç görünmek mümkün

Güzellik uzmanı paylaştı: Sadece 5 yöntem ile çok daha genç görünmek mümkün

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Erkekler asla yememeli: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler asla yememeli: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.