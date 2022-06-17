Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı: Acı verici

Dişlerini kaplama yaptırmak isteyen bir sosyal medya fenomeni, bu işlemler için Türkiye’yi seçti. Aynı zamanda Hollywood gülüşü yaptıran Jade Pritchard adlı fenomen, acı verici süreçleri takipçileriyle paylaştı.

İki yıl boyunca bu işlemi yaptıracak birini aradığını söyleyen Pritchard, dişlerini yaptırmak için 3.500 sterlin harcadı.

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TikTok hesabından paylaştığı video kısa sürede 1,3 milyon izlenme oranına ulaştı. 30 yaşındaki genç kadın dişçi koltuğuna oturduğu anları, tüm açıklığıyla yayınladı.

Sürecin çok acı verici olduğunu söyleyen Jade Pritchard, bu işlemleri yaptırmak isteyenlere uyarıda bulundu.

Yüzüne ağrı kesici enjekte edildiğinde panik olan genç fenomen, uyuşukluğun uzun süre geçmemesi yüzünden endişelendiğini anlattı. Kaplama yaptırdıktan sonra herhangi bir katı gıdayı çiğnemek mümkün olmadığı için işlemden sonra sadece çorba tüketebildiğini anlattı.

Kadının takipçilerinden bazıları işlemi gereksiz bulurken, bazıları ise çok yakıştığı konusunda iltifatta bulundu.



