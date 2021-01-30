Ünlü futbol menajerinin sosyal medyaya yansıyan 'drift' ve 'hız' görüntülerine tepki

Gençlerbirliği, Galatasaray, MKE Ankaragücü gibi pek çok kulüpte futbol oynayan 41 sporcunun menajerliğini üstelenen şirketin kurucusu ve CEO'su Mustafa Erdem Karagöl, lüks otomobili ile Ankara'nın çeşitli yerlerinde drift yaparken ve akan trafikte aşırı hız yaparken kaydettiği videolarını Tik Tok uygulaması üzerinden takipçileri ile paylaştı. Karagöl, paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptı. Ardından da hızla gözden kayboldu. Diğer bir videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından Dumlupınar Bulvarı'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü.

Karagöl'ün Tik Tok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansıdı. Karagöl'ün videolarına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü konuyla ilgili işlem yapmaya çağırdı. (DHA)

