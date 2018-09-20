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Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

36 yaşındaki ünlü golcü Antonio Cassano'nun özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamaları gündem oldu.

Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

İngiliz tabloid sitesi Mirror'ın Cassano'ya ilişkin yaptığı profil haberinde ünlü futbolcunun kendi yazdığı kitaptan önemli ayrıntılara yer verildi.

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Cassano 25 yaşına kadar 600 ila 700 arası kadınla yattığını ve bunlardan 20'sinin ünlü kadınlar olduğunu belirtti.

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Cassano ayrıca seks yaptıktan sonra sahada daha iyi performans sergilediğinin de altını çizdi.

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'SEKSTEN SONRA HAMUR İŞİNE BAYILIYORUM'

"Madrid'te iken, otelde garsonluk yapan bir arkadaşım vardı. İşi, bana seksten sonra iki ya da üç hamur işi getirmekti. Ben seviştiğim kadını ona emanet ederdim o da hamur işlerini bana verirdi.
Seks ve yemek, harika bir gece!"

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Kendi deyimiyle 'problem çocuk' olan ünlü futbolcu ani çıkışlarıyla tanınıyor.

Cassana daha önce de eski antrenörü Fabio Capello için de 'bir avuç b..k, monopoly parasından bile daha sahte' ifadelerini kullanmıştı.


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