Ünlü golcü: 25'ime kadar 700 kadınla yattım, 20'si çok ünlüydü

İngiliz tabloid sitesi Mirror'ın Cassano'ya ilişkin yaptığı profil haberinde ünlü futbolcunun kendi yazdığı kitaptan önemli ayrıntılara yer verildi.

Cassano 25 yaşına kadar 600 ila 700 arası kadınla yattığını ve bunlardan 20'sinin ünlü kadınlar olduğunu belirtti.

Cassano ayrıca seks yaptıktan sonra sahada daha iyi performans sergilediğinin de altını çizdi.

'SEKSTEN SONRA HAMUR İŞİNE BAYILIYORUM'

"Madrid'te iken, otelde garsonluk yapan bir arkadaşım vardı. İşi, bana seksten sonra iki ya da üç hamur işi getirmekti. Ben seviştiğim kadını ona emanet ederdim o da hamur işlerini bana verirdi.

Seks ve yemek, harika bir gece!"

Kendi deyimiyle 'problem çocuk' olan ünlü futbolcu ani çıkışlarıyla tanınıyor.

Cassana daha önce de eski antrenörü Fabio Capello için de 'bir avuç b..k, monopoly parasından bile daha sahte' ifadelerini kullanmıştı.



