Ünlü iç mimardan en küçük banyoları bile derli toplu gösterecek depolama çözümleri!

Böylesine küçük bir alanı nasıl düzenli hale getireceğiniz konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Fakat çeşitli depolama çözümleri ile banyonuzun o dağınık görünümden kurtulup işlevsel bir alana dönüşmesini sağlayabilirsiniz. İşte bir banyodan en iyi şekilde yararlanmanız için size ilham olacak depolama fikirleri...

ASMA RAFLAR

Küçük bir banyoda çok fazla yer kaplayan ve estetikten çok uzak büyük dolaplar yerine duvara monte edebileceğiniz bir asma raf, banyonuzu büyük oranda ferahlatacak. Bu asma rafları klozetin üzerine koyarak tuvalet kağıdı vb. malzemelerinizi yerleştirebilir, estetikten ödün vermeden düzenli bir görünüm yaratabilirsiniz. Ayrıca duşakabininizin içine koyacağınız asma raflara, şampuan ve duş jeli gibi eşyalarınızı koyabilirsiniz.

KÖŞE DOLAPLARI

Sorunlu köşelere sahip olan banyolarda köşeleri daha işlevli hale getirmek için çeşitli şekillerde değerlendirebilirsiniz. Bir köşe dolabı satın alarak kendinize kullanılabilir yeni alanlar yaratabilir, bu köşe dolabına ortamı dağınık ve kalabalık gösteren tüm eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Bu sayede banyonuzun daha düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz.