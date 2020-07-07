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Ünlü iç mimardan en küçük banyoları bile derli toplu gösterecek depolama çözümleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyolarımız, evin en önemli alanlarından birisi. Yatak odasından sonra en sık bulunduğunuz yer olan banyolarınıza bazen eşyalarınızı sığdırmakta zorlanabilirsiniz. Böyle durumlar için bu yazımızda küçük alanları derli toplu bir hale getirecek depolama çözümlerini sizlerle paylaşacağız. Yazımızda küçük alanlara dünyaları sığdırabileceğiniz önerileri bulabilirsiniz.

Ünlü iç mimardan en küçük banyoları bile derli toplu gösterecek depolama çözümleri!

Böylesine küçük bir alanı nasıl düzenli hale getireceğiniz konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Fakat çeşitli depolama çözümleri ile banyonuzun o dağınık görünümden kurtulup işlevsel bir alana dönüşmesini sağlayabilirsiniz. İşte bir banyodan en iyi şekilde yararlanmanız için size ilham olacak depolama fikirleri...

ASMA RAFLAR

Küçük bir banyoda çok fazla yer kaplayan ve estetikten çok uzak büyük dolaplar yerine duvara monte edebileceğiniz bir asma raf, banyonuzu büyük oranda ferahlatacak. Bu asma rafları klozetin üzerine koyarak tuvalet kağıdı vb. malzemelerinizi yerleştirebilir, estetikten ödün vermeden düzenli bir görünüm yaratabilirsiniz. Ayrıca duşakabininizin içine koyacağınız asma raflara, şampuan ve duş jeli gibi eşyalarınızı koyabilirsiniz.

KÖŞE DOLAPLARI

Sorunlu köşelere sahip olan banyolarda köşeleri daha işlevli hale getirmek için çeşitli şekillerde değerlendirebilirsiniz. Bir köşe dolabı satın alarak kendinize kullanılabilir yeni alanlar yaratabilir, bu köşe dolabına ortamı dağınık ve kalabalık gösteren tüm eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Bu sayede banyonuzun daha düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz.

UZUN AMA DAR DOLAPLAR

Banyonuzda extra depolama alanları oluşturmak için, uzun ve dar dolaplar tercih edin. Dar dolaplar daha az yer kaplayacağı için banyonuzun daha geniş görünmesini sağlar. İçine bir sürü eşyanızı sığdırabilirsiniz. Tüm eşyalarınız toparlandıktan sonra buna siz bile inanamayacaksınız!

KAPI ÜSTÜ RAFLARI

Kapının üstüne monte edilmiş bir rafa, gözünüzün önünde olmasını istediğiniz ama dikkat çekmesinden çok da hoşlanmadığınız eşyaları koyabilirsiniz. Banyo rafları dar alanları derli toplu göstermenize yardımcı olacak en etkili çözümlerden biridir.

HASIR SEPETLER

Banyonuz küçükse büyük aksesuarlar tercih etmeniz çok yanlış olur. Minik aksesuarlar yerine tek ve büyük parçalar seçmelisiniz. Örneğin; banyonuz için edineceğiniz son dönemde en çok tercih edilen ürünlerden olan geniş bir hasır sepet hem banyo bakım ürünlerinizin ya da havlularınızın toparlanmasına yardımcı olacak hem de banyonuza ayrı bir şıklık katacaktır.

LAVABO DOLAPLARI

Lavabo altları banyodaki ölü alanlardandır. Bu yüzden lavabo tezgahlarının alt kısımlarını, banyodaki ıvır zıvırlarınızı yerleştirebileceğiniz bir alana dönüştürebilirsiniz. Lavabo altlarını dolap olarak değerlendirmeye karar verdiyseniz, buraya isterseniz çekmeceli bir dolap koyarak deterjan vb. temizlik malzemelerinizi gizleyebilir, isterseniz de kapaksız ve açık rafları olan bir dolap yerleştirerek daha ferah bir alan yaratabilirsiniz. Üstelik bu dolaplar sadece banyonuzu derli toplu göstermekle kalmayacak, banyonuza daha dekoratif bir görünüm katacaktır.

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