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Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın ünlü köftecilerden Özcanlar, restoranında çalışacak personel bulamayınca oldukça ilginç bir yola başvurdu. İlanlarla personel arayan ancak istediği sayıya ulaşamayan firma, bunun üzerine personele yönelik 'arkadaşını getir, çeyrek altını götür' kampanyası başlattı.

Ünlü köfteci çalışacak personel bulamayınca ilginç bir yola başvurdu: Arkadaşını getir, çeyrek altını götür

Tekirdağ'ın ünlü köftecilerinden 58 yıllık Özcanlar, yaklaşık 3 ay önce Sakarya'nın Hendek ilçesi yakınlarında şube açmak için bir işyerini kiraladı. Ancak, personel bulup ekip kurmakta zorlanan firma, ilanlarla personel aramaya başladı. Yaklaşık 200 kişiyi istihdam ettirecek firma, ilanlarla da istediği sayıya ulaşamayınca, işyerini açmakta da gecikti. Bunun üzerine firma, personele yönelik, 'arkadaşını getir, çeyrek altını götür' kampanyası başlattı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Mestan Özcan, "Sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik, ticaret odalarını, belediyeleri ziyaret ettik. Buralardan da biraz olsun katkı geldi. Bizim istediğimiz sayıya ulaşmamız mümkün değil. Ben oradaki personel edinme hızımızı, ivmemizi incelediğimde bu 200 kişiye, 2 veya 3 ayda daha ulaşamayacağımız ortaya çıkıyordu. Oturduk, Tekirdağ'dan mı insan getirelim, nasıl yapalım diye düşündük. İşi hızlandırmak adına buna karar verdik. Ancak, bu durumda Tekirdağ'daki düzenimiz bozulacaktı" dedi.

Mestan Özcan, yeterli sayıda personel bulamayınca yaptıkları toplantıda, çalışanlardan destek almaya karar verdiklerini anlatarak, yeni personel getireceklere teşvik uygulamaya karar verdiklerini söyledi. Toplantıdan, kıyafet almadan çeşitli teşvik fikirleri ortaya atılırken, son olarak, 'Arkadaşını getir, çeyrek altını götür' kampanyası yapma kararı çıktığını belirten Özcan, çalışan personeller başta olmak üzere kampanyayı başlattıklarını söyledi. Kampanyaya katılanların en az 2 ay çalışması şartı getirildiğini ifade eden Özcan, gerekli personelleri bu sayede bulduklarını ve işyerlerini de hizmete açtıklarını kaydetti.

Şirketlerinin 580 çalışanı olduğunu ifade eden Mestan Özcan, kampanyada 200'ün üzerinde iş başvurusu geldiğini belirterek, "Tabi bunların içerisinde elemeler yapmaya başladık. Deneme süreçleri başladı. Biz bu arada dükkanımızı da açtık. İşi hızlandırmış olduk. Dolayısıyla bu kampanya, bu fikir bizim insan kaynağına ulaşmamız noktasında bize inanılmaz hız kattı. İnanılmaz bir motivasyon verdi. Hatta, kemik kadromuz şu anda çalışan kadromuzda da daha itibarlı bir şirket statüsüne geldiğimizi görüyoruz. Çünkü bir personel için altın veriyorlarsa bu kurum iyi bir kurumdur. itibarlı bir kurum diye kendi aralarında konuşur duruma geldiler. İyi bir iş birlikteliğimiz oldu. Böyle problemler yaşayan şirketlere de tavsiyemizdir" dedi.

Özcan, 'Arkadaşını getir, çeyrek altını götür' kampanyasında 40 tane çeyrek altın verdiklerin de kaydetti.

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Köfteci Tekirdağ çeyrek altın iş ilanı eleman ilanı

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