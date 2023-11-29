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Ünlü markaları taklit edip piyasaya sürmüşler! Değeri dudak uçuklattı

29.11.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ polisi aldığı ihbar üzerine harekete geçti ve bazı dükkanlara operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Çin'den ucuza getirilen toner malzemeleri ele geçirildi. Bu malzemelerle ünlü markaların taklit edildiği belirlendi. Çok sayıda malzeme ele geçirilirken toplam değerlerinin 70 milyon lira olduğu belirlendi.

Ünlü markaları taklit edip piyasaya sürmüşler! Değeri dudak uçuklattı

Çin'den ucuza alıp Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kurdukları atölyede ünlü markaların taklidiyle satılan 70 milyonluk TL'lik binlerce toner malzemesi ele geçirildi.

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ÜNLÜ MARKALARI TAKLİT ETTİ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde M.A isimli şahsın, kiraladığı dükkanları atölyeye çevirdiği, bu iki atölyede Çin'den ucuza getirttiği çok sayıda ünlü toner malzemeleriyle ünlü toner markalarını taklit ederek sattığı iddiası üzerine atölyelere yönelik operasyon düzenlendi.

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NELER ELE GEÇİRİLDİ NELER...

Yapılan aramalar sonucunda, 339 bin 813 adet özel olarak yaptırılmış çeşitli ünlü markalara ait boş karton toner kutuları, 5 bin 908 adet satışa hazır dolu toner, 4 bin 9 adet toner malzemesi, 385 kilogram toner tozu, 733 adet toner tozu, 74 bin 561 adet boş toner, 215 bin adet ünlü kartuş markalarının isminin yazılı bulunduğu koruyucu kılıf ve poşet, 4 bin 200 adet plastik kap, 8 bin 750 adet ünlü markaların tonerlerine ait kullanma kılavuzu, 7 bin adet plastik marka yazıları, 44 bin 310 adet marka ve toner üzerlerine yapıştırılan etiketler, 350 adet pullup, 1 adet karton Paketleme Makinesi, 1det ambalajlama makinesi, 1 adet lazer yazıcı, 1 adet toner tozu doldurma makinesi, 1 adet poşet kapama malzemesi ele geçirildi.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Ele geçen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 70 milyon TL olduğu öğrenildi. Adı geçen şahsın bu atölyelerde kendisinden hariç maaşlı 5 işçi çalıştırdığı tespit edildi. 6 şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldı. (İHA)

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Tekirdağ sahte
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