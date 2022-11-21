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Ünlü modacı hayatının şokunu yaşadı! Evine hırsız girdi... 4 milyon liralık mücevheri çalındı

21.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy'de bulunan evine iki hırsız girdi. Hırsızlar evdeki çelik kasayı ve mücevherleri alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 4 milyon lira tutarındaki hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Özmen, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istiyor.

Ünlü modacı hayatının şokunu yaşadı! Evine hırsız girdi... 4 milyon liralık mücevheri çalındı

Ünlü modacı Melisa Naz Özmen'in Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan evine 11 Ekim tarihinde saat 03.00 sıralarında otomobilleriyle gelen ve yüzlerini kapatan 2 şüpheli, apartmanın kapı şifresini tuşlayarak içeri girdi. Bina boşluğundaki pencereyi kullanarak birinci katta bulunan dairenin balkonundan eve ulaşan şüpheliler, yatak odasındaki dijital çelik kasayı aldı ve çekmecedeki mücevherleri çantaya doldurdu. Hırsızlar yaklaşık 4 milyon liralık mücevher ve ziynet eşyasıyla birlikte binadan ayrılarak kayıplara karıştı. Durumu polis ekiplerine bildiren Özmen, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

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'OLAY 6 DAKİKADA GERÇEKLEŞTİ'

Yaşadıklarını anlatan Melisa Naz Özmen, "Maalesef yakın zamanda başımdan çok talihsiz bir olay geçti. Cenazem vardı, hastam vardı ve tam o sırada benim bu felaketimden yararlanarak evime hırsızlar girdi. Olay 6 dakikada çok hızlı ve profesyonel şekilde gerçekleşti. Hırsızlar kapımın şifresini bilerek içeri girdiler. Apartmanın holünü kullanarak oradaki ara camdan benim balkonuma ulaşıp balkonumdan da direk yatak odama girdiler. Orada bulunan dijital çelik kasamı aldılar. Aynı zamanda çekmecemde bulunan mücevherlerimi çantama doldurarak tam 6 dakika içinde çok soğukkanlı şekilde operasyonu gerçekleştirip binayı terk ettiler araçlarına binip uzaklaştılar" dedi.

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'MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK BENİM İÇİN'

Konuşmasına devam eden Özmen, "Yakın zamanda kaybettiğim benim için kıymeti çok büyük olan anneannemden kalma yüzükler, safir, yakut, zümrüt olmak üzere yüzük ve kolyeler, pırlanta gerdanlıklar ve saatlerim mevcuttu kasanın içinde. Bu zor zamanımda başıma böyle bir şeyin gelmiş olması daha büyük bir acı. Ve failler hala bulunamadı, bunun da üzüntüsünü yaşıyorum 1 buçuk aya yaklaşmış olmamıza rağmen. Maddi değeri geçtim, problem değil diyelim bir şekilde. Ama manevi değeri yüksek benim için hatıra olan anneannemden kalan mücevherler olduğu için İl Emniyet Müdüründen yardım istiyorum. Onların yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Modacı hırsızlık

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